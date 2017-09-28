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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/17/53491.html

Общество

На Земле Франца-Иосифа стали часто встречать белых медведей

На Земле Франца-Иосифа стали часто встречать белых медведей
Фото пресс-службы нацпарка "Русская Арктика"
На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где расположена круглогодичная база национального парка «Русская Арктика», стали чаще встречать белых медведей.

«В конце сентября во время рейда по территории в бухте Северной встретили медведицу с двумя медвежатами, уже подросшими, – рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Алексей Молоковский. – Спустя несколько дней на другой стороне острова заметили ещё одну медведицу и тоже с двумя медвежатами, но маленькими, сеголетками. Затем отмечали двух взрослых особей поодиночке».

По словам госинспекторов, агрессии ни один из зверей не проявлял. Все они выглядели довольно упитанными.

«С приближением полярной ночи миграции белых медведей становятся короче, самки ищут места, чтобы сделать берлоги. Поэтому они чаще появляются на берегах арктических островов, где могут быть замечены людьми. В первую очередь, животные появляются вблизи временного или постоянного пребывания человека, ориентируясь на запахи. Часто медведи просто проходят мимо, не приближаясь к жилью, но иногда могут и «заходить в гости», – отметил сотрудник национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин.

Сейчас на островах Земли Франца-Иосифа стоит лёгкая морозная погода. Температура воздуха от 4 до 6 ниже ноля. Нередко идёт снег. И участились туманы, из-за чего видимость на острове Земля Александры, где сейчас работают трое сотрудников «Русской Арктики», резко меняется в течение дня, сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

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