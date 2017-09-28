Терминал снесли. Стало просторней

Один из двух так называемых транспортно-пересадочных терминалов наконец-то снесен. Это цена компромисса: ранее суд признал стройку незаконной. По идее, оба терминала пришлось бы сносить за счет бюджета, а это более 600 миллионов. Решили снести один.

Сегодня о том, что будет на месте демонтированного терминала, рассказал директор департамента градостроительства администрации Архангельска Михаил Елагин.

- Перед застройщиком будет поставлена задача завершить уборку площади. Объемы здесь остались совсем небольшие, так что времени потребуется немного, - отметил Михаил Елагин.

Следующий этап, который необходимо реализовать застройщику – благоустройство освободившейся территории.

- По утвержденному проекту предусмотрено устройство газонов, строительство пешеходных тротуаров, организация мест для стоянки автобусов и остановочных комплексов для пассажиров, - пояснил Михаил Елагин. - Все эти работы будут выполнены за счет средств застройщика.

А теперь об оставшемся, втором терминале: там будут созданы места для пассажиров, ожидающих отправления транспорта, диспетчерская, комната матери и ребенка, площади для общественного питания и туалеты.

Наблюдатели отмечают, что после сноса терминала площадь преобразилась. Хорошо смотрится кафедральный собор и площадь у морского-речного вокзала. Та самая, что изображена на 500-рублевой купюре. Где-то между зданиями оказался втиснут печально известный фонтан-компас, ранее находившийся у театра драмы. Можно ли думать, что эксперименты на одной из главных площадей Архангельска закончились?

Споры вокруг терминалов на МРВ шли несколько лет. Строительство было начато еще в бытность мэром Виктора Павленко и осталось в наследство нынешнему главе Игорю Годзишу. Бывший главный архитектор области Дмитрий Яскорский говорил год назад: «В законодательстве Российской Федерации понятия «транспортно-пересадочный терминал» не существует. Есть автовокзал. К такому объекту предъявляются серьезные требования. В мэрии Архангельска указали застройщику на это несоответствие».