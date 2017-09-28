Терминал снесли. Стало просторней

Сегодня о том, что будет на месте демонтированного терминала, рассказал директор департамента градостроительства администрации Архангельска Михаил Елагин.
- Перед застройщиком будет поставлена задача завершить уборку площади. Объемы здесь остались совсем небольшие, так что времени потребуется немного, - отметил Михаил Елагин.
Следующий этап, который необходимо реализовать застройщику – благоустройство освободившейся территории.
- По утвержденному проекту предусмотрено устройство газонов, строительство пешеходных тротуаров, организация мест для стоянки автобусов и остановочных комплексов для пассажиров, - пояснил Михаил Елагин. - Все эти работы будут выполнены за счет средств застройщика.
А теперь об оставшемся, втором терминале: там будут созданы места для пассажиров, ожидающих отправления транспорта, диспетчерская, комната матери и ребенка, площади для общественного питания и туалеты.
Наблюдатели отмечают, что после сноса терминала площадь преобразилась. Хорошо смотрится кафедральный собор и площадь у морского-речного вокзала. Та самая, что изображена на 500-рублевой купюре. Где-то между зданиями оказался втиснут печально известный фонтан-компас, ранее находившийся у театра драмы. Можно ли думать, что эксперименты на одной из главных площадей Архангельска закончились?
Споры вокруг терминалов на МРВ шли несколько лет. Строительство было начато еще в бытность мэром Виктора Павленко и осталось в наследство нынешнему главе Игорю Годзишу. Бывший главный архитектор области Дмитрий Яскорский говорил год назад: «В законодательстве Российской Федерации понятия «транспортно-пересадочный терминал» не существует. Есть автовокзал. К такому объекту предъявляются серьезные требования. В мэрии Архангельска указали застройщику на это несоответствие».
По идее, надо провести расследование, кто разрешил строительство, кто согласовывал документы. Если за 2 терминала надо было вложить более 600 млн., то за один потратили 300 млн. бюджетных денег. Но это железобетонная статья.
.. оч. бестолковую статью написал тов. Сева. Ниччего нельзя понять
Просто ты дурак,эсквайр
Эсквайр чудик юродивый
*************************************************************************** ВНИМАНИЕ!!! читайте на ДИ – вечерняя сенсация!!! повесть о том, как более 60 лет назад побежденные пленные немцы заложили бомбу замедленного действия в северодвинские дома-"сталинки", которая вот-вот рванет. Жители северодвинских (и архангельских) "сталинок" после прочтения экспертных выводов о состоянии их домов должны в панике искать другое ПМЖ. Ситуация более чем серьёзная… Журнал "интернаука" №17 за 2017 год ****** http://www.vdvsn.ru/novosti/obshchestvo/zhurnal_internauka_opublikoval_statyu_o_pechalno_znamenitoy_severodvinskoy_stalinke/ ******