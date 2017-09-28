Новости дня

Более двухсот подростков Поморья получили первые трудовые книжки

Полицейскими Архангельска задержан подозреваемый в наркопреступлении

На Рябиновой аллее в Архангельске укладывают брусчатку

Молодежь Поморья примет участие в конкурсе «Я выбираю»

Мобильная версия 16+

Вторник, 17 октября, 21:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/17/53490.html

Общество

Терминал снесли. Стало просторней

Терминал снесли. Стало просторней
фото с сайта мэрии Архангельска
Один из двух так называемых транспортно-пересадочных терминалов наконец-то снесен. Это цена компромисса: ранее суд признал стройку незаконной. По идее, оба терминала пришлось бы сносить за счет бюджета, а это более 600 миллионов. Решили снести один.

Сегодня о том, что будет на месте демонтированного терминала, рассказал директор департамента градостроительства администрации Архангельска Михаил Елагин.

- Перед застройщиком будет поставлена задача завершить уборку площади. Объемы здесь остались совсем небольшие, так что времени потребуется немного, - отметил Михаил Елагин. 

Следующий этап, который необходимо реализовать застройщику – благоустройство освободившейся территории.

- По утвержденному проекту предусмотрено устройство газонов, строительство пешеходных тротуаров, организация мест для стоянки автобусов и остановочных комплексов для пассажиров, - пояснил Михаил Елагин. - Все эти работы будут выполнены за счет средств застройщика.

А теперь об оставшемся, втором терминале: там будут созданы места для пассажиров, ожидающих отправления транспорта, диспетчерская, комната матери и ребенка, площади для общественного питания и туалеты.

Наблюдатели отмечают, что после сноса терминала площадь преобразилась. Хорошо смотрится кафедральный собор и площадь у морского-речного вокзала. Та самая, что изображена на 500-рублевой купюре. Где-то между зданиями оказался втиснут печально известный фонтан-компас, ранее находившийся у театра драмы. Можно ли думать, что эксперименты на одной из главных площадей Архангельска закончились?

Споры вокруг терминалов на МРВ шли несколько лет. Строительство было начато еще в бытность мэром Виктора Павленко и осталось в наследство нынешнему главе Игорю Годзишу. Бывший главный архитектор области Дмитрий Яскорский говорил год назад: «В законодательстве Российской Федерации понятия «транспортно-пересадочный терминал» не существует. Есть автовокзал. К такому объекту предъявляются серьезные требования. В мэрии Архангельска указали застройщику на это несоответствие».

Юрий Севастьянов, Сегодня 14:31

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
гражданин, сегодня 18:15

По идее, надо провести расследование, кто разрешил строительство, кто согласовывал документы. Если за 2 терминала надо было вложить более 600 млн., то за один потратили 300 млн. бюджетных денег. Но это железобетонная статья.

Эсквайр, сегодня 19:37

.. оч. бестолковую статью написал тов. Сева. Ниччего нельзя понять

12, сегодня 20:03

Просто ты дурак,эсквайр

Коля, сегодня 21:25

Эсквайр чудик юродивый

Эсквайр, сегодня 21:41

*************************************************************************** ВНИМАНИЕ!!! читайте на ДИ – вечерняя сенсация!!! повесть о том, как более 60 лет назад побежденные пленные немцы заложили бомбу замедленного действия в северодвинские дома-"сталинки", которая вот-вот рванет. Жители северодвинских (и архангельских) "сталинок" после прочтения экспертных выводов о состоянии их домов должны в панике искать другое ПМЖ. Ситуация более чем серьёзная… Журнал "интернаука" №17 за 2017 год ****** http://www.vdvsn.ru/novosti/obshchestvo/zhurnal_internauka_opublikoval_statyu_o_pechalno_znamenitoy_severodvinskoy_stalinke/ ******

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Зверь все ближе к людямСегодня 12:44
2 комментария

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"Сегодня 12:32

Под Северодвинском охотники ликвидировали медведя Сегодня 08:51
1 комментарий

На космодроме Плесецк запустили ракету-носитель «Рокот»Вчера 16:20

В центральном матче первенства Архангельска по мини-футболу зафиксирована «боевая ничья»Вчера 15:12

Общество

Более двухсот подростков Поморья получили первые трудовые книжкиСегодня 18:20

На Рябиновой аллее в Архангельске укладывают брусчаткуСегодня 16:25
1 комментарий

Молодежь Поморья примет участие в конкурсе «Я выбираю»Сегодня 15:58

На Земле Франца-Иосифа стали часто встречать белых медведейСегодня 15:17

Аэропорт «Архангельск» станет собственностью регионаСегодня 14:25
3 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Архангельск на прошлой неделе вновь остался без воды из-за ремонтных работ "Водоканала". Кто виноват, что город периодически обезвожен?
Результаты
Новости рубрик

Более двухсот подростков Поморья получили первые трудовые книжки

На Рябиновой аллее в Архангельске укладывают брусчатку

Молодежь Поморья примет участие в конкурсе «Я выбираю»

На Земле Франца-Иосифа стали часто встречать белых медведей

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»

В Архангельске началась образовательная программа проекта «Ты – предприниматель»

Живем как в Москве - без «северных»

В Архангельске продолжает работу горячая линия "Ростелекома" по борьбе с хищениями кабеля

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Полицейскими Архангельска задержан подозреваемый в наркопреступлении

В Котласском районе мужчина погиб в собственном доме при пожаре

Трое жителей Архангельска отправились в колонию строгого режима за убийство

Житель Архангельска ограбил магазин автозапчастей и отправился на ламповый завод

В выходные архангельские росгвардейцы задержали трех граждан, находящихся в розыске

В центральном матче первенства Архангельска по мини-футболу зафиксирована «боевая ничья»

В Ленском районе построили новую спортивную площадку

«Воднику» уступил полуфиналист чемпионата Финляндии

"Водник" изменил время начала домашних игр

В Архангельске открылся Всероссийский турнир по боксу

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

Архангелогородка прошла в шоу "Голос"

Молодежный театр покажет "Курочку Рябу" Кончаловского

Владимир Познер встретился с архангельскими зрителями

В Архангельск приедет с концертом джазовая певица из США
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru