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Артём Вахрушев: «Предпринимательство — это не зарабатывание денег, это образ мышления»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/17/53487.html

Общество, Экономика

Артём Вахрушев: «Предпринимательство — это не зарабатывание денег, это образ мышления»

Артём Вахрушев: «Предпринимательство — это не зарабатывание денег, это образ мышления»
16 октября в Архангельском Доме молодёжи прошло первое занятие учебной программы «Ты — предприниматель».

Лекцию «Что такое предпринимательство» провёл прародитель федеральной программы «Ты — предприниматель» в Архангельской области — управляющий партнер холдинга «АТК-медиа» и аудиторского бюро «Азимут» Артём Вахрушев.

- Сегодня у нас официальное открытие образовательной программы. Если 14 октября в СГМУ была презентация проекта, то теперь мы начинаем настоящую работу. И начинаем мы с самого важного — с профориентации. Сегодня я расскажу, о том, что такое предпринимательство, а также помогу участникам программы определиться, готовы ли они всерьёз заняться бизнесом, - рассказал Артём Вахрушев.

Он считает, что прежде чем стать предпринимателем, нужно построить план и начать нужно с денег — серьёзно подумать сколько вы хотите денег, зачем и когда. Когда вы чётко определили свои цели, нашли правильную мотивацию, можно переходить к бизнес идее.

- Вы должны просчитать свою идею, протестировать её и только тогда переходить к реализации. Возьмём пример из зала - начинающий предприниматель занимается производством шапок. Мы просчитали его бизнес-модель и видим, что ошибка кроется в цене на продукцию — её нужно увеличить в два раза, и тогда схема будет рабочей, - пояснил Артём Вахрушев.

По его мнению, у предпринимателей есть своя особенная должностная инструкция и её стоит придерживаться, чтобы достичь успеха. В первую очередь нужно учитывать все бизнес-риски, не забывать про работу с персоналом и самое главное — изучать и использовать бизнес-технологии, в том числе чётко просчитывать свой бюджет.

- Главное, чтобы знания, которые вы здесь получите за два месяца превратились в навыки, которые вы будете использовать в своей предпринимательской деятельности. Желаю вам успехов в бизнесе. Я уверен, у вас всё получится, - подвёл итог лекции Артём Вахрушев.

Напомним, что занятия программы «Ты — предприниматель» в этом году начнутся 16 октября и будут проходить каждый понедельник и среду с 19:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 13:00. Кроме того, по субботам в 14:00 будут проходить специальные консультации для участников программы.

Константин Журавлёв, Сегодня 13:49

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