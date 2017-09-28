В Архангельске в связи с авариями закрыт пешеходный переход

На пересечении улиц Советская и Краснофлотская закрыт пешеходный переход. Такое решение принято в связи с многократными аварийными случаями на этом участке.

На сегодняшний день в районе перехода на пересечении улиц Советская и Краснофлотская уже установлены новые леерные ограждения, препятствующие выходу людей на дорогу.

Пока на переходе остаётся разметка и дорожные знаки, но как только позволит погода, «зебра» будет демаркирована, после чего будет нанесена горизонтальная дорожная разметка и установлены новые знаки.

Сейчас пешеходы, которым необходимо перейти на другую сторону улицы, будут пользоваться регулируемым переходом по светофору, расположенному по ул. Советской в районе дома №19, - сообщает пресс-служба городской администрации