Странное дело: живем вроде бы в ногу со временем. Интернеты, хайпы, нанотехнологии, айфоны, вайфаи. Даже электронный проездной в транспорте почти внедрили.

Кластеры кругом. Стартапы в малом бизнесе. Водоросли научились высокотехнологично перерабатывать, квоту по рыбе стали выбирать. Пеллеты производим лучшие, древесину добываем почти как в скандинавии. Глубокие переработки, робототехника, экзоскелеты вот-вот на конвейере... А зверь из леса уже в прямом смысле по улицам гуляет. Кого только не заносило в городскую черту: лисы, волки, лоси, медведи. В Северодвинске люди на кладбище боятся сходить. В Архангельске у ворот в музей деревянного зодчества тропа натоптана.

С каждым годом зверь все ближе к людям. Едешь по дороге - лисы тусят, еду выпрашивают. Ну, лоси всегда дурные были. На трассе м-8 поздним вечером/ночью лучше не разгоняться. Ладно, бывало раньше, чтобы косолапый в дачный поселок раз в год ввалился. По помойкам пошерудит и уйдет. Но в этом году просто жесть: лезут туда, где много людей и машин. Вопреки природе своей. Кругами вокруг городов и сел маются. Историй стало больше про встречи человека и зверя. И если раньше я слышал их в основном от рыбаков/грибников/охотников, то сейчас совсем от случайных и с промыслом не связанных людей. От горожан.

Я много времени провожу в лесу. Не могу без леса. И честно признаться, стало страшно без ружья в тайгу уходить. Потому, что прямо чувствуется, как за последние годы "подурнел" зверь. Не больше его стало, просто что-то гонит волчар, медведей и прочих лесных жителей с их привычных глубоких таежных угодий ближе к жилью.

Это неприятно осознавать, да и опасно. Раньше крупный зверь казался чем-то сказочным и недоступным. Ты с уважением слушал рассказы людей, ходивших на него. И совсем по-сказочному воспринимались истории жителей далеких деревень, которые, что называется, из дому без ружья не выходят. Сегодня, в ХХI веке, на пороге я уверен великих открытий и новой цифровой эры мы сами оказались такими вот жителями глухой деревни. Когда-то в темной подворотне можно было встретить только гопника, сейчас это может оказаться еще и хищник. Берегите себя.