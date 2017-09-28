В Поморье будет создана сеть современных мусоросортировочных станций

В Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа руководители органов власти северных территорий России обсудили вопросы формирования и реализации экологического законодательства. Участие в мероприятии принял председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов.



Северные регионы занимают около 70 процентов территории страны. Они играют ключевую роль в национальной экономике России. Здесь сосредоточены основные запасы углеводородного сырья и минеральных ресурсов, производится значительная часть лесной и рыбной продукции.

Парламентарии северных субъектов обсудили вопросы правоприменительной практики экологических норм и обменялись опытом регулирования охраны и защиты лесов, рекультивации земель, ликвидации экологического ущерба, обращения с отходами.

Выступая перед коллегами, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов рассказал об аспектах нормативного правового регулирования отношений в сфере охраны природы в Архангельской области. Спикер остановился на регулировании отношений, связанных с осуществлением мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров, и на сфере обращения с отходами.

Согласно утвержденной правительством области «дорожной карте» в течение следующих 10 лет на территории Поморья должна быть создана сеть современных мусоросортировочных и перегрузочных станций; перерабатывающих комплексов и полигонов, отвечающих самым жёстким экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для этого предполагается построить 41 объект и еще 11 реконструировать. Также Виктор Новожилов сообщил коллегам о правовом регулировании деятельности 117 особо охраняемых природных территорий Архангельской области.

– Охрана окружающей среды и экологическая безопасность – это общая задача. И путем только законодательного регулирования не решить имеющиеся проблемы, – сказал в своем выступлении Виктор Новожилов. – Каждый из нас должен осознавать важность обсуждаемой темы и необходимость бережного отношения к природным богатствам.