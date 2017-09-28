Из Москвы в Архангельск передали артефакты Северных конвоев

В ближайшее время в музей САФУ будут переданы уникальные артефакты, связанные с историей Северных конвоев.

В представительство САФУ в Москве переданы уникальные значки и медали «Дервиш-50» и «Дервиш-20», а также фотографии, сделанные во время походов Северных конвоев. Об этом сообщила Светлана Каминская, представитель САФУ в Москве, на ежегодной встрече ветеранов Северных конвоев. Все материалы в ближайшее время будут переданы в музей САФУ в Архангельске.

Ежегодная встреча ветеранов-участников Северных конвоев 1941–1945 годов, посвященная памяти павших героев, прошла в представительстве САФУ в Москве. В ней приняли участие шесть ветеранов Северных конвоев Великой Отечественной войны, Ольга Авижич, директор компании «Русарктика», Вячеслав Каминский, представитель организации «Поморье Молодое» и Светлана Каминская, представитель САФУ в Москве, - сообщила пресс-служба САФУ.

Участники получили каталоги «Дервиш-75» и посмотрели одноименный фильм, снятый медиацентром САФУ.