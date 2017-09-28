В столице Поморья пройдут традиционные Дни Германии

В этом году Дни Германии посвящены 500-летнему юбилею Реформации. Великие реформаторы - Лютер, Меланхтон, Цвингли, Кальвин - как творцы культуры относятся к великим генераторам идей религиозной, духовной и политической истории.

Вопросам Реформации и её влияния на развитие Германии будет посвящено заседание исторического кафе, которое состоится 19 октября в 18.00 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы». Свою точку зрения на Реформацию слушателям изложат кандидат исторических наук Роман Болдырев, теолог, пастор немецкой евангелическо-лютеранской Общины Св. Анны и Св. Петра Михаэль Шварцкопф и немецкий социолог Винфрид Кербер.

Одним из самых ярких событий этого года станет органный вечер «Бах и Лютер. Люди, изменившие Европу», который состоится 22 октября в 16 часов в камерном зале Поморской филармонии. На сцене - Винфрид Дальке, выдающийся органист-виртуоз, доцент Университета искусств в Бремене, директор церковной музыки Евангелической реформатской церкви Восточной Фрисландии, органист Реформатской церкви в Леере и Дария Шнейдерова - выпускница кафедры органа и клавесина Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель, органист в католической церкви Святой Марии в Леере. В программе вечера - произведения Иоганна Себастьяна Баха.

В зале Поморской филармонии будет также работать выставка «На том стою. Мартин Лютер, Реформация и её последствия». Накануне концерта, 21 октября в 14 часов, публика сможет пообщаться с музыкантами, посетив встречу «Разговор перед концертом», которая состоится в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Программа мероприятий Дней Германии насыщена и другими интересными событиями, среди которых - конференция «Реформация в Архангельске. История и современность»; X конференция выпускников германских программ «Международные проекты - эффективный механизм решения региональных вызовов»; мастер-классы для школьников и учителей немецкого языка в рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный», Городской открытый фестиваль учащейся молодежи «Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден», творческий отчет о германо-российском проекте «Сохранение памяти о Второй мировой войне – вместе строим будущее», слет знатоков немецкого языка для школьников города Архангельска и Приморского района Архангельской области, семинары и мастер-классы для студентов: «В объективе – Германия», а также Фестиваль немецкого кино.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах организаторов: Администрация города Архангельска, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, www.aonb.ru Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, а также в группе ВКонтакте.