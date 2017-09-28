В квартирах архангелогородцев станет теплее

Как сообщил директор Архангельских городских тепловых сетей Андрей Воробьёв, на этой неделе в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха запланирован подъём параметров теплоносителя.

Специалистами Архгортеплосетей ведётся также работа на перекрестке проспекта Чумбарова-Лучинского и ул. Серафимовича.

- На этом участке был обнаружен дефект на теплотрассе диаметром 400 мм, он уже устранён, теплоснабжение в этом районе восстановлено. Но в ближайшей перспективе потребуется замена участка трубы, восстановление благоустройства после производства работ запланировано на начало ноября, - сообщил Андрей Воробьёв.

В целом, на 16 октября готовность объектов жилфонда к прохождению осенне-зимнего сезона составляет 98,1%. По управляющим компаниям, допустившим несвоевременную подготовку домов к отопительному сезону, сейчас принимается ряд управленческих решений.

На контроле также ситуация с котельной ДОК-1, где возникли кадровые проблемы, связанные с задержкой заработной платы, а также имеется проблема наращивания задолженности по энергоресурсам. Запас топлива на котельной ДОК-1 обеспечен на два месяца, - сообщила пресс-служба городской администрации.