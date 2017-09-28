В столице Поморья стартовала сплошная дератизация

Работы по дератизации проводятся опытным подрядчиком – компанией «Овен +» (ИП Валькова Т.В.).
В соответствии с графиком определены даты проведения работ по уничтожению грызунов и в остальных округах города:
- 23-27 октября – Ломоносовский округ;
- 30 октября – район Варавино;
- 31 октября – район Фактория;
- 1 ноября – район лесозавода № 2, п. Силикатчиков;
- 2 ноября – округ Майская горка;
- 3-8 ноября – Соломбальский округ;
- 9-13 ноября – Северный округ;
- 14 ноября – район лесозаводов № 14, № 21;
- 15-22 ноября – Маймаксанский округ;
- 22-24 ноября – Исакогорский и Цигломенский округа;
- 24 ноября – О. Хабарка и о. Краснофлотский.
Просьба к горожанам на время проведения дератизации обеспечить контроль за своими питомцами, исключив возможность их контакта с пищевыми отходами, отраво.