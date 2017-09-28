В столице Поморья стартовала сплошная дератизация Первым на очереди – Октябрьский округ: здесь комплекс мер по борьбе с грызунами будет проведён с 16 по 20 октября. Работы по дератизации проводятся опытным подрядчиком – компанией «Овен +» (ИП Валькова Т.В.). В соответствии с графиком определены даты проведения работ по уничтожению грызунов и в остальных округах города: - 23-27 октября – Ломоносовский округ; - 30 октября – район Варавино; - 31 октября – район Фактория; - 1 ноября – район лесозавода № 2, п. Силикатчиков; - 2 ноября – округ Майская горка; - 3-8 ноября – Соломбальский округ; - 9-13 ноября – Северный округ; - 14 ноября – район лесозаводов № 14, № 21; - 15-22 ноября – Маймаксанский округ; - 22-24 ноября – Исакогорский и Цигломенский округа; - 24 ноября – О. Хабарка и о. Краснофлотский. Просьба к горожанам на время проведения дератизации обеспечить контроль за своими питомцами, исключив возможность их контакта с пищевыми отходами, отраво. Нашли ошибку? Выделите текст,

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