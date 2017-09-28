Скончался бывший народный депутат РСФСР Николай Кашин

После тяжелой, изнурительной болезни 14 октября на 72 году ушел из жизни Почетный гражданин Устьянского района, экс-депутат Верховного Совета РФ, экс-депутат Архангельского областного Собрания Николай Павлович Кашин.

Он родился в д. Кадыевская Череновского сельсовета. Рано познал крестьянский труд и всю жизнь, в какой бы должности ни работал, называл себя крестьянином. И профессию выбрал самую деревенскую –ветфельдшер, а после окончания академии – ветврач.

-Еще маленьким Коля со мной в поле на жатву, на сенокос ходил, - вспоминает мама Александра Федоровна Кашина.- Помочь силенок не хватает, так он на березу заберется, чтобы меня видеть, и все песни, какие знает, перепоет. Песнями мне и помогал…

Помогать людям Николай Павлович любил и умел, мог за дело взяться и показать пример. Он всегда отличался способностью находить общий язык с людьми, будь то учителя, медики, школьники, механизаторы, животноводы. Навыки общения и управления Николай Павлович приобрел на армейской службе, а также работая главным ветеринарным врачом в крупнейшем совхозе «Костылевский», инструктором орготдела в райкоме партии. Опыт очень пригодился, когда он стал директором совхоза «Минский».

Обладая сметливым крестьянским умом, Николай Павлович Кашин, как руководитель, отличался особым чутьем и хваткой, можно сказать, опережал время. В стране Советов хозяйственники не были вольны в принятии самостоятельных решений, ждали указаний «сверху», зная, что инициатива наказуема. Николай Павлович был незаурядным человеком, рачительным хозяином, дальновидным руководителем. Он частенько принимал решения на свой страх и риск. Но если в большинстве случаев риск оправдывался, то страху хватало – выговоров и порицаний коммунист Кашин имел больше, чем поощрений. Наградами не забалован – лишь медали «За преобразование Нечерноземья РСФСР» и «Ветеран труда».

Родной Устьянский район Николай Павлович исходил и изъездил вдоль и поперек, шутил, что «все собаки знакомы, ни одна не взлает». Жители деревень и лесных поселков о Кашине наслышаны, тепло принимали его в ходе избирательной кампании, проголосовали за него на выборах в Верховный Совет новой России. Весь срок службы в качестве депутата Николай Павлович на самом высоком уровне отстаивал интересы крестьянства и добросовестно отчитывался перед избирателями о том, чего удалось добиться. Позднее, будучи уже депутатом областного Собрания депутатом, он продолжал и вел ту же линию – поддержки и защиты села.

Николай Павлович тяжело переживал развал СССР, а особенно критическое состояние сельского хозяйства. Он был убежден, что одним фермерам Россию не накормить, нужны крупные, хорошо оснащенные сельскохозяйственные предприятия, селу нужна поддержка государства не на словах, а на деле.

Николай Павлович Кашин был простым, мудрым, интересным человеком. До последних дней жизни активно участвовал в общественной деятельности. Радовался всем земным радостям, доступным человеку - любил родной край, любил семью, детей и внуков, любил лес, реки и озера, рыбалку и охоту. Этой осенью он уже не ходил по знакомым тропкам, не навестил заветные полянки, не пил хрустальную родниковую воду. И мама Александра Федоровна, и жена Нина Павловна, дети и внуки не услышат больше его веселый родной голос. Но и они, и все, кто знал Николая Павловича Кашина, непременно навсегда сохранят добрую и светлую память о добром и светлом человеке. Пусть земля ему будет пухом!