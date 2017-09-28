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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/16/53461.html

Общество

Скончался бывший народный депутат РСФСР Николай Кашин

Скончался бывший народный депутат РСФСР Николай Кашин
После тяжелой, изнурительной болезни 14 октября на 72 году ушел из жизни Почетный гражданин Устьянского района, экс-депутат Верховного Совета РФ, экс-депутат Архангельского областного Собрания Николай Павлович Кашин.

Он родился в д. Кадыевская Череновского сельсовета. Рано познал крестьянский труд и всю жизнь, в какой бы должности ни работал, называл себя крестьянином. И профессию выбрал самую деревенскую –ветфельдшер, а после окончания академии – ветврач.

-Еще маленьким Коля со мной в поле на жатву, на сенокос ходил, - вспоминает мама Александра Федоровна Кашина.- Помочь силенок не хватает, так он на березу заберется, чтобы меня видеть, и все песни, какие знает, перепоет. Песнями мне и помогал…

Помогать людям Николай Павлович любил и умел, мог за дело взяться и показать пример. Он всегда отличался способностью находить общий язык с людьми, будь то учителя, медики, школьники, механизаторы, животноводы. Навыки общения и управления Николай Павлович приобрел на армейской службе, а также работая главным ветеринарным врачом в крупнейшем совхозе «Костылевский», инструктором орготдела в райкоме партии. Опыт очень пригодился, когда он стал директором совхоза «Минский».

Обладая сметливым крестьянским умом, Николай Павлович Кашин, как руководитель, отличался особым чутьем и хваткой, можно сказать, опережал время. В стране Советов хозяйственники не были вольны в принятии самостоятельных решений, ждали указаний «сверху», зная, что инициатива наказуема. Николай Павлович был незаурядным человеком, рачительным хозяином, дальновидным руководителем. Он частенько принимал решения на свой страх и риск. Но если в большинстве случаев риск оправдывался, то страху хватало – выговоров и порицаний коммунист Кашин имел больше, чем поощрений. Наградами не забалован – лишь медали «За преобразование Нечерноземья РСФСР» и «Ветеран труда».

Родной Устьянский район Николай Павлович исходил и изъездил вдоль и поперек, шутил, что «все собаки знакомы, ни одна не взлает». Жители деревень и лесных поселков о Кашине наслышаны, тепло принимали его в ходе избирательной кампании, проголосовали за него на выборах в Верховный Совет новой России. Весь срок службы в качестве депутата Николай Павлович на самом высоком уровне отстаивал интересы крестьянства и добросовестно отчитывался перед избирателями о том, чего удалось добиться. Позднее, будучи уже депутатом областного Собрания депутатом, он продолжал и вел ту же линию – поддержки и защиты села.

Николай Павлович тяжело переживал развал СССР, а особенно критическое состояние сельского хозяйства. Он был убежден, что одним фермерам Россию не накормить, нужны крупные, хорошо оснащенные сельскохозяйственные предприятия, селу нужна поддержка государства не на словах, а на деле.

Николай Павлович Кашин был простым, мудрым, интересным человеком. До последних дней жизни активно участвовал в общественной деятельности. Радовался всем земным радостям, доступным человеку - любил родной край, любил семью, детей и внуков, любил лес, реки и озера, рыбалку и охоту. Этой осенью он уже не ходил по знакомым тропкам, не навестил заветные полянки, не пил хрустальную родниковую воду. И мама Александра Федоровна, и жена Нина Павловна, дети и внуки не услышат больше его веселый родной голос. Но и они, и все, кто знал Николая Павловича Кашина, непременно навсегда сохранят добрую и светлую память о добром и светлом человеке. Пусть земля ему будет пухом!

Друзья, Сегодня 12:18

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