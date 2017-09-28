Архангельские студенты оценили возможности региональных информационных систем

Региональные информационные системы и ИТ-проекты представили студентам САФУ на выездном занятии в ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области».

Презентация была подготовлена для студентов четвёртого курса бакалавриата, получающих образование по профилю «Прикладная информатика в экономической сфере» в рамках курса «Информационные технологии регионального и муниципального управления».

На занятии студенты познакомились с работой отделов, которые занимаются разработкой, технической поддержкой, развитием основных региональных информационных систем, направленных на повышение эффективности государственного управления: отдела управления проектами, отдела разработки информационных систем и отдела электронного правительства.

Одним из итогов освоения курса «Информационные технологии регионального и муниципального управления» должны стать студенческие проекты, направленные на разработку информационных систем как одного из методов решения городских и областных проблем.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев:

«Привлечение молодёжи к работе над региональными проектами уже на стадии обучения имеет важное значение. Студенты приобретают необходимые знания и представления о практической работе с информационными системами, а мы получаем возможность отбора перспективных специалистов, которые в дальнейшем станут нашими сотрудниками и займутся решением региональных задач в сфере ИТ».