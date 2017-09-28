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В Северодвинске пройдёт детский дресс-кросинг

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Понедельник, 16 октября, 12:06

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/16/53457.html

Общество

В Северодвинске пройдёт детский дресс-кросинг

В Северодвинске пройдёт детский дресс-кросинг
Участников акции ждёт не просто обмен вещами, а настоящий семейный праздник.

Мероприятие пройдёт в два этапа.

16 и 18 октября с 17:30 до 19:30 в Молодёжном центре (улица Первомайская, 13-А) будут принимать вещи, отвечающие следующим требованиям:

- одежда для детей от 0 до 10 лет (рост 38-150 см),

- аксессуары (шарфы, головные уборы, перчатки-варежки),

- детская обувь.

Все вещи должны быть чистыми и без явных следов носки, за каждую - выдадут по одному жетону.

21 октября с 14:00 до 17:00 жетоны можно будет обменять на понравившуюся одежду и обувь.

Во время акции для малышей и их родителей будут работать фотозоны и анимация.

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