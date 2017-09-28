Ветер восточный и северо-восточный с переходом днем на южный 2-5 м/с, местами порывы 8-11 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +4,+9°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 16 октября, 12:06
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/16/53454.html
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16 октября в Поморье ожидается туманная погода
В этот понедельник регион ждет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь, ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер восточный и северо-восточный с переходом днем на южный 2-5 м/с, местами порывы 8-11 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +4,+9°, - сообщает Северное УГМС.
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