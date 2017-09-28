Глава Северодвинска подчеркнул, что все службы, ответственные за безопасность людей, должны работать в усиленном режиме и не допустить встречи дикого зверя с горожанами.

Представители областного минлеспрома отметили, что в этом году случаи выхода медведей, волков и лис к людям в принципе участились — как по области, так и по всей стране. Свою роль в этом сыграло ограниченное истребление медведя, которое создало в последние годы предпосылки для его близких контактов с людьми и участившихся выходов на людскую территорию.

В летне-осенний период специалисты ведомства даже были вынуждены выдавать разрешения на регулирование численности хищников. По мнению специалистов, выход животных в город в поисках пищи — следствие нехватки запасов в лесу, например, ягод.

По предварительным прогнозам, в этом году из-за погоды медведи уйдут в спячку не раньше, чем через 2-3 недели.

— Площадь кладбища превышает 40 гектаров. Животных привлекает легкость добычи пищи, традиционно оставляемой на захоронениях. Днем территорию погоста патрулируют сотрудники ППС, а с наступлением сумерек — охотоведы, — подчеркнул Игорь Скубенко.

Он добавил, что участники дачных кооперативов также должны соблюдать бдительность и не оставлять после себя пищевые отходы.

— Прошу проинформировать всех руководителей садово-огороднических товариществ о необходимости оперативного вывозы бытовых отходов и использования дезинфекции, отпугивающей хищника, — поручил Игорь Скубенко.

А пока что в ближайшую неделю «Миронову гору» решено держать закрытой. Но захоронения, которые уже запланированы, будут проходить по графику — под наблюдением полиции и охотоведов.

16 октября под руководством главы Северодвинска ситуацию рассмотрит муниципальная КЧС, сообщает пресс-служба городской администрации.