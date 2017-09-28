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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/15/53445.html

Общество

Архангельский обзор за неделю: медведи в городе

Архангельский обзор за неделю: медведи в городе
Прошедшая неделя была по-настоящему осенней. Дыхание зимы уже чувствуется в воздухе. А вместе с ней придет к нам на север новое ожидание теплых дней… На прошлой неделе в Архангельске обсуждали цирк, медведей и снова пазики и ветхое жилье.

Событие недели: кому не хватает цирка

Целую неделю в городе только и говорили, что о цирке. Заговорили к дате: 12 октября исполнилось 55 лет с первого циркового представления в Архангельске. Власти поведали, что есть вариант с инвестором, который построит новый красивый стационарный цирк. А что со старым, словно бельмо на глазу, красующимся на Троицком проспекте? Его снесут.

Основная проблема, которая сегодня не позволяет приступить к реализации - земельный вопрос. Участок под цирком принадлежит федеральной структуре, а прилегающая территория - в ведении области. Чтобы возвести новое здание, благоустроить удобную парковочную зону необходимо объединить эти два участка. Процесс передачи федеральной собственности занимает не менее года. Об этом на официальном сайте горадминистрации рассказал глава Архангельска Игорь Годзиш.

Цирк – это, конечно, хорошо. Мое детство также, как и у многих, прошло в походах в тогда еще красивое здание недалеко от улицы Попова. Помню и представления, оставившие неизгладимые впечатления, и саму цирковую атмосферу. А после цирка мы шли в блинную на Логинова, где неизменно пили чай с очень вкусными и жирными блинами. Но было это еще в начале-середине 80-х, в 1989 году цирк закрыли, и он на долгие годы погрузился в печаль… При этом официально у него даже был директор – Михаил Милькис, который раз в два года раздавал обещания, что вот-вот начнется строительство нового здания… Менялись губернаторы и мэры, взрослело очередное поколение архангелогородцев, а цирк превращался в какой-то бомжатник. Так город потерял один из своих брендов…

Сегодняшние разговоры о возрождении цирка пока не более чем разговоры. Да, я понимаю, что власть очень хочет вернуть его горожанам. Но сможет ли договориться с собственником здания – Росгосцирком? Как взрастить постоянную цирковую труппу, кто будет руководить процессом? Все мы помним, как долго шла реконструкция областного театра драмы, сейчас немало денег вбухано в ремонт театра кукол. Потянем ли цирк? Или это просто очередные слова, не подкрепленные проектами? Увидим уже через год-два. И сделаем выводы…

Персона недели: медведь

Прошедшая неделя для северодвинцев была тревожной. В городе объявился… медведь. Связано ли это как-то со сменой власти – уходом Михаила Гмырина и приходом Игоря Скубенко, сложно сказать. Но хищный зверь в Северодвинске начал хозяйничать. Причем, как на окраине в районе кладбища «Миронова гора», так и в самом центре города. А еще косолапого видели в музее «Малые Корелы», - уже под Архангельском. 

В Северодвинске дошло до того, что на эти выходные закрыли «Миронову гору» и начали патрулирование. Ранее сообщалось, что медведь сломал оградку и памятник на кладбище. Что так не нравится этому знаковому обитателю леса? Действительно, голод наступил? Знатоки говорят, что ягод и грибов в этом году было очень мало, а это не могло не сказаться на зверье. Вот и побежали к людям лисы, волки, медведи… Нехороший какой-то знак. Глядишь, расхожая шутка о бродящих по улицам медведях скоро перестанет быть смешной.

Соцсети в это самое время делают себе трафик, выкладывая новое очередное фото или видео с мишкой. Слава Богу, жертв и случаев нападения на человека пока нет. Но к мертвым на кладбище звери уже приходят, устанавливая свои порядки. Такие дела…

Трагедия недели: история с ветераном Анной Зыковой

Много говорили на уходящей неделе о страшной истории с ветераном войны 91-летней Анной Зыковой, которая произошла в 4-й городской больнице. Так и осталось непонятным, почему у старушки на лице были такие ужасные травмы. От падения ли с кровати, от ударов, - тут следствие разберется. В этой истории лично меня поразило другое – равнодушие. Вот жил себе человек, работал, созидал, воспитывал детей и внуков, а потом пришла старость, и он стал в тягость. Давно уже известно, что старость в России далеко не в радость.

Кто-то из комментаторов накинулся на медицинский персонал: мол, они недосмотрели. Возможно, вина работников больницы есть. Ну а родственники бабушки что же? Неужели не понимают, что пожилому человеку нужен не столько медицинский уход, сколько внимание и забота близких. Наши старики умирают от одиночества и отсутствия любви. И сколько таких бабушек и дедушек заканчивает свои дни в домах престарелых и больницах? Циничная возникает мысль: отработанный материал. Вот и думаешь, пока есть здоровье и сам можешь справляться – живешь, а попал в беду, читай – стал изгоем.

Анна Зыкова после случившегося с ней прожила совсем недолго. Отмучилась, - так обычно говорят в подобных случаях. И что бы ни сказало следствие, все равно после таких историй печально. Кто там говорил, что человеческая жизнь бесценна? Может быть, медный грош нам всем цена, особенно в старости?

Фраза недели: Годзиш не Лейцингер

В очередной раз глава Архангельска Игорь Годзиш собрал редакторов СМИ на встречу. Коллеги отмечали, что градоначальник излучал бодрость и оптимизм. Мол, к чему бы? Дела хорошо пошли? Заменили автопарк и улучшили сервис перевозок? Расселили все ветхое жилье и понастроили нового? Открыли новые парки и скверы? Расчистили грязь и лопухи? Да нет, воз пока и ныне там…

Зато Игорь Викторович в ответ на мой вопрос: «Не хочет ли он быть для Архангельска новым Лейцингером?» ответил отрицательно. Мол, его фамилия ему дороже. Но вопрос-то был не в фамилии. Как известно, Яков Иванович Лейцингер четырежды избирался городским головой Архангельска. Он был известен еще и как фотограф, благотворитель и просто скромный человек. При нем городская казна выросла в разы, появился водопровод и пожарная дружина, началось строительство трамвайных путей. Как мне кажется, сравнение с Лейцингером должно быть весьма лестным. Новый Лейцингер – это созидатель, строитель и собиратель. Именно «голова», а не «шея», «спина» или еще что-то пониже…

Коллеги задали нашему градоначальнику вполне резонный вопрос: какой он будет, «Архангельск Годзиша»? Был спящий «Архангельск Нилова». Потом скомороший «Архангельск Донского». Затем унылый, погрязший в информационных войнах «Архангельск Павленко». Честно говоря, хочется уже видеть во главе областного центра фигуру подобную Лейцингеру. И если трамвай уже не вернуть, а с цирком еще много вопросов, то хотя бы пазики убрать и аварийные дома снести бы… Правда, пока, по словам Игоря Годзиша, автобусная реформа только начинается, а с ЖКХ совсем туго. Вот и печально известные дома на Доковской, возможно, придется сносить. А до этого снесли один из уродских терминалов на МРВ… Да еще и странную часовню на Чумбаровке, видимо, уберут. Архангелогородцы задают разумный вопрос: а когда будем строить?

Нет, что бы не говорили, но новый Лейцингер нам нужен…

Алексей Морозов, Сегодня 12:00

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