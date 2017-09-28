Сегодня в Архангельске пройдет дождь По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в большинстве районов Поморья, а ночью и утром к тому же возможен туман. Будет облачно, а ещё ожидается восточный ветер - до 8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от +3°Со +8°С, сообщает sevmeteo Нашли ошибку? Выделите текст,

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