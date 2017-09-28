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Воскресенье, 15 октября, 15:08
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/15/53444.html
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Сегодня в Архангельске пройдет дождь
По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в большинстве районов Поморья, а ночью и утром к тому же возможен туман.
Будет облачно, а ещё ожидается восточный ветер - до 8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от +3°Со +8°С, сообщает sevmeteo.
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