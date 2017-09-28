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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/14/53442.html

Общество

В Архангельске откроется шахматная академия

В Архангельске откроется шахматная академия
Фото пресс-службы САФУ
Шахматная академия станет добровольным объединением студентов, выпускников САФУ, школьников и преподавателей. Организация будет заниматься популяризацией шахмат среди молодежи и студентов, повышением спортивного мастерства шахматистов, подготовкой высококвалифицированных тренеров, проведением соревнований среди студентов САФУ и других учебных заведений, проведением международных соревнований.

Соглашение об открытии шахматной академии 16 октября в стенах САФУ подпишут представители вуза, Ассоциации выпускников САФУ и Архангельской региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат».

После торжественной церемонии открытия академии состоится шахматный турнир одновременной игры между студентами САФУ и международным гроссмейстером, спортивным судьей всероссийской категории, председателем Федерации шахмат Белгородской области и чемпиону Архангельской области по шахматам Александром Ивановым, - сообщает пресс-служба САФУ.

Начнется торжественная церемония открытия академии 16 октября в 14 часов в Интеллектуальном центре-научной библиотеке САФУ (аудитория № 301) по адресу: ул. Смольный буян, 1.

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Комментарии
Помор, сегодня 16:47

Дело хорошее. Но! Слишком серьезное название - "Академия". Может нужно было скромнее назвать: "секция шахмат", "школа шахмат", "студия шахмат" .... Если Академия - то, наверное, должна объединять гроссмейстеров, чемпионов мира, Европы, Заслуженных и Международных мастеров спорта... Скромнее нужно быть, не делать из мухи слона...

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