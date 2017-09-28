В Архангельске откроется шахматная академия Фото пресс-службы САФУ Шахматная академия станет добровольным объединением студентов, выпускников САФУ, школьников и преподавателей. Организация будет заниматься популяризацией шахмат среди молодежи и студентов, повышением спортивного мастерства шахматистов, подготовкой высококвалифицированных тренеров, проведением соревнований среди студентов САФУ и других учебных заведений, проведением международных соревнований. Соглашение об открытии шахматной академии 16 октября в стенах САФУ подпишут представители вуза, Ассоциации выпускников САФУ и Архангельской региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат». После торжественной церемонии открытия академии состоится шахматный турнир одновременной игры между студентами САФУ и международным гроссмейстером, спортивным судьей всероссийской категории, председателем Федерации шахмат Белгородской области и чемпиону Архангельской области по шахматам Александром Ивановым, - сообщает пресс-служба САФУ. Начнется торжественная церемония открытия академии 16 октября в 14 часов в Интеллектуальном центре-научной библиотеке САФУ (аудитория № 301) по адресу: ул. Смольный буян, 1. Нашли ошибку? Выделите текст,

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