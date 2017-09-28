В Архангельске откроется шахматная академия

Соглашение об открытии шахматной академии 16 октября в стенах САФУ подпишут представители вуза, Ассоциации выпускников САФУ и Архангельской региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат».
После торжественной церемонии открытия академии состоится шахматный турнир одновременной игры между студентами САФУ и международным гроссмейстером, спортивным судьей всероссийской категории, председателем Федерации шахмат Белгородской области и чемпиону Архангельской области по шахматам Александром Ивановым, - сообщает пресс-служба САФУ.
Начнется торжественная церемония открытия академии 16 октября в 14 часов в Интеллектуальном центре-научной библиотеке САФУ (аудитория № 301) по адресу: ул. Смольный буян, 1.
Дело хорошее. Но! Слишком серьезное название - "Академия". Может нужно было скромнее назвать: "секция шахмат", "школа шахмат", "студия шахмат" .... Если Академия - то, наверное, должна объединять гроссмейстеров, чемпионов мира, Европы, Заслуженных и Международных мастеров спорта... Скромнее нужно быть, не делать из мухи слона...