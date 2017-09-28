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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/14/53438.html

Общество

Двор по адресу Тимме, 4 полностью благоустроен

Двор по адресу Тимме, 4 полностью благоустроен
Здесь появились необычные парковые дорожки, газон, заасфальтированы парковочные карманы, установлено новое спортивное оборудование и городок на детской площадке.

Главный подрядчик проекта – ЗАО «Северная роза».

- Этот двор благоустроен общими усилиями, активное участие принимали и сами жильцы, они не только придумали, каким хотят видеть свой двор, но и постоянно контролировали ход работ – и это очень здорово, - отметил Глава Архангельска Игорь Годзиш во время официального завершения работ.  - Здесь получилось создать один из самых необычных, креативных дворов не только в Архангельске, но и в Архангельской области. Я думаю, он достоин того, чтобы принять участие в конкурсе на самый благоустроенный двор в рамках проекта «Комфортная городская среда».

 

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