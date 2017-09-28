Гаражи вдоль проезжей части на улице Вельской будут убраны

Дорожное покрытие на улице Вельской в этом сезоне было отремонтировано, после чего здесь наблюдается интенсивное движение автотранспорта. Расположенные вдоль проезжей части гаражи представляют опасность и должны быть убраны.

Как сообщил и.о. главы округа Майская горка Алексей Ганущенко, на гаражи еще месяц назад были наклеены объявления с информацией о необходимости их сноса в добровольном порядке. Поскольку реакции от владельцев сооружений не последовало, городские власти будут убирать гаражи в рамках борьбы с самовольными постройками.

В настоящее время в органы полиции направлены запросы с целью выявления собственников данных гаражей – именно они будут оплачивать расходы администрации округа по сносу, - сообщила пресс-служба городской администрации.

- Как только поступит ответ из полиции, мы вынесем данный вопрос на соответствующую комиссию. Хотелось бы отметить: если права владения на тот или иной гараж не будут установлены, то после вывоза на склад вернуть «ракушку» гражданин уже не сможет. Но пока мы не приступили к расчистке территории, у владельцев еще есть возможность перенести свое имущество, - пояснил Алексей Ганущенко.