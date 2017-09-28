Студотряды Поморья подвели итоги трудового семестра

В актовом зале САФУ состоялось торжественное закрытие трудового семестра молодёжных и студенческих трудовых отрядов Архангельской области.

В 2017 году Архангельская область стала инициатором создания первого всероссийского медицинского студенческого отряда «Коллеги», объединившего студентов-медиков разных вузов России, работавших в областной и первой городской больницах Архангельска.

Возобновил работу арктический десант «Гандвик», который провел экологическую уборку на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа.

— Важно отметить, что студенческие отряды принимают активное участие в строительстве государственных объектов, выполняют важные государственные задачи, постоянно расширяют географию работ, – сказал Иван Дементьев.

Исполняющий обязанности директора регионального штаба молодежных трудовых отрядов Владимир Соболев отметил, что стройотрядовское движение Поморья насчитывает 38 студенческих отрядов.

— В этом трудовом семестре наши отряды работали у 36 работодателей. Для сравнения: в прошлом году работодателей было лишь 15, – рассказал Владимир Соболев.

География работ самая обширная: от Калининграда до Амурской области. Средний заработок, к примеру, в строительном направлении составил порядка 30 тысяч рублей в месяц, - сообщает пресс-служба правительства области.

Стоит отметить, что ребята работают не только в строительном и педагогическом направлениях. В пятый раз в Архангельской области пройдет патриотическая акция «Полярный десант». За четыре года он «высадился» в 13 районах области. Уже в начале следующего года пять студенческие отрядов вновь поедут в отдаленные населённые пункты помогать по хозяйству одиноким пожилым людям и организовывать спортивный досуг для детворы.

На закрытии трудового семестра были подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства среди студенческих отрядов, а также отмечены самые активные участники движения:

лучшим командиром молодежного трудового отряда по итогам 2017 года стал Сергей Ефимов (ССО «Борей»);

лучший комиссар молодежного трудового отряда по итогам 2017 года Никола Сайич (ССО «Орбита»);

лучший молодежный трудовой отряд по итогам III трудового семестра 2017 года – ССО «Корабел».

Почетные знаки за вклад в развития движения студенческих отрядов Архангельской области вручены Евгению Каркавцеву (ССО «Орбита») и Ивану Савостину, (СОП «Северная звезда»).