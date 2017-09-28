Депутаты областного собрания обсудили вопросы защиты лесов и их рационального использования

- Не случайно в 2016 году по объёмам лесовосстановления Архангельская область заняла второе место в России и первое – на Северо-Западе: ежегодные площади уже сопоставимы с площадями вырубок, и регион полностью обеспечивает себя посадочным материалом. Основной объём лесовосстановления, около 90 процентов, в области выполняют арендаторы, в том числе компании, представляющие малый и средний бизнес. Наиболее актуальным вопросом законодательного регулирования в последние годы стал вопрос о нелегальном обороте древесины.

В этом направлении областные депутаты приняли закон «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области», связанный с ужесточением требований к обороту древесины. Сейчас создаётся реестр всех деревоперерабатывающих предприятий, от крупных до мелких пилорам. Благодаря этому реестру и реестру арендаторов лесных участков, который уже сейчас есть в открытом доступе, понятно, откуда и куда древесина идёт на переработку. Сократилось количество зарегистрированных фактов незаконных рубок – и это стало результатом работы по контролю за древесиной на всех этапах при взаимодействии с правоохранительными органами.