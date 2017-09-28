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14 октября в Архангельске начнутся мероприятия программы «Ты - предприниматель»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/13/53429.html

Общество, Экономика

14 октября в Архангельске начнутся мероприятия программы «Ты - предприниматель»

14 октября в Архангельске начнутся мероприятия программы «Ты - предприниматель»
Программа начнётся с «Динамичного старта» 14 октября в 11:00 в актовом зале СГМУ. Завершением программы в 2017 году станет конгресс предпринимателей, который пройдёт 9 декабря.

Региональный эксперт программы Светлана Свирида, отвечающая за учебную часть, рассказала, что ждёт будущих предпринимателей в ближайшие два месяца:

«Прежде всего хочется отметить, что программа рассчитана не только на тех, кто уже начал свой бизнес, но и на тех, кто только задумывается о своём деле, и вполне может быть что у них возможно даже ещё нет идеи. Участие в программе позволит активным молодым ребятам сгенерировать и оформить свою идею, а также набрать в свой проект команду».

По её словам в этом году программа создаст все необходимые условия для комфортного общения и взаимодействия её участников, чтобы активная молодёжь смогла объединяться в проектные группы.

- Я считаю, что предприниматель это человек, который постоянно находится в зоне роста, ему нужно всё время повышать свои компетенции. И программа «Ты — предприниматель» - отличная возможность это сделать. С другой стороны, мы понимаем, что не все участники реально начнут заниматься бизнесом. Это тоже одна из целей программы — помочь людям определиться, могут ли они быть предпринимателями или им стоит заняться чем-то другим, - пояснила Светлана Свирида.

Ещё одной отличительной особенностью образовательной части программы в этом году будет «прокачка» проектов с финансовой точки зрения — все проектные группы представят свои бизнес-идеи на инвестиционной сессии, а затем их отправят на доработку, чтобы сформировать чёткое видение проекта.

- Некоторые приходят в программу уже имея бизнес, они хотят понять, в правильном ли направлении они идут. За последние два года бизнес сильно поменялся, многие предприятия просто закрылись, потому что «не поймали волну». Таким участникам мы поможем разобраться, что именно сейчас в тренде и как их бизнесу остаться на плаву, - заключила Светлана Свирида.

Занятия программы «Ты — предприниматель» будут проходить каждый понедельник и среду с 19:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 13:00. Кроме того, по субботам в 14:00 будут проходить специальные консультации для участников программы.

Регистрация для участия в программе все ещё доступна по этой ссылке. Также в сообществе «Ты - предприниматель» проходит розыгрыш Iphone 8 среди участников программы.

Напомним, что программа «Ты — предприниматель» это приоритетный проект федерального агентства по делам молодежи, который реализуется совместно с министерством экономического развития РФ с 2009 года в 68 субъектах РФ. В Архангельской области программа реализуется с 2010 года.

Кураторами программы в 2017 году стало управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области, а исполнением программы занимается региональный «Молодёжный центр».

Константин Журавлёв, Сегодня 15:37

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