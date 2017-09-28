Жители Поморья напишут Большой этнографический диктант

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Архангельской области, как и во всей России, накануне Дня народного единства, 3 ноября.

Стать участником этого просветительского проекта может любой желающий. Условий всего два – возраст старше 15 лет и владение русским языком.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов на федеральную и региональную тематику. Максимальный результат – 100 баллов.

Региональными площадками проведения акции станут: