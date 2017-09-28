Жители Поморья напишут Большой этнографический диктант

Стать участником этого просветительского проекта может любой желающий. Условий всего два – возраст старше 15 лет и владение русским языком.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов на федеральную и региональную тематику. Максимальный результат – 100 баллов.
Региональными площадками проведения акции станут:
- Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова (Архангельск);
- Средняя общеобразовательная школа №29 (Северодвинск);
- Средняя общеобразовательная школа №3 (Новодвинск);
- Средняя общеобразовательная школа №7 (Коряжма).