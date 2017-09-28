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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/13/53427.html

Общество

Дома на Доковской могут снести

Дома на Доковской могут снести
Об этом на встрече с редакторами СМИ рассказал глава Архангельска Игорь Годзиш, подчеркнув, что судьбу домов решит суд.

«При строительстве домов нарушены правила пожарной безопасности, они слишком близко друг к другу расположены. В случае если суд решит, что стройка нарушает закон, придется дома сносить. Возможно, это будет делать муниципалитет», - отметил Годзиш. Градоначальник подчеркнул, что земля останется в ведении МО, и ее будут использовать для строительства социальных домов.

Журналистов интересовал вопрос: почему нынешней городской власти приходится исправлять косяки своих предшественников? Ранее аналогичная история была с терминалами на МРВ, строительство которых суд признал незаконным. Правда, в истории с терминалами есть одно «но», по словам Игоря Годзиша – туда не тратились деньги из бюджета. В отличие от стройки на Доковской.

Напомним, строительство четырех домов на Доковской в Исакогорском округе Архангельска началось в марте 2011 года, когда мэром города еще был Виктор Павленко. Муниципальный контракт был подписан с питерской фирмой «Импера-Нова». В эту стройку из Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов было вложено более 120 миллионов рублей. Были поставлены сроки – шесть месяцев, однако они были сорваны. Был найден и «стрелочник» - экс-начальник отдела строительства мэрии Архангельска Михаил Петухов. Его признали виновным, но амнистировали в честь 70-летия Великой Победы.

Алексей Морозов, Сегодня 14:43

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Комментарии
Правдоруб, сегодня 15:35

А Павлин Ко как всегда отскочил. А пел то как дифирамбы когда строились эти дома! Блин, пусть сносят за его счет!!! Зарплата ему позволит это сделать. Позор и всеобщее презрение трудящихся.

Так, сегодня 15:40

ломать - не строить. Пусть еще часовню снесут - для всероссийской славы разрушителя города осталось чучь-чуть

12, сегодня 15:50

Наследие Павленко и его шайки... А Годзишу приходится разгребать г...

гражданин, сегодня 16:43

120 лямов! Какая амнистия? Всю страну разворовали и дальше воруют.

Гость, сегодня 16:43

Что совсем ку-ку?

Архангельский, сегодня 17:25

А что, вы сомневались. Всему уже давно ку-ку
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