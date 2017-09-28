Дома на Доковской могут снести

Об этом на встрече с редакторами СМИ рассказал глава Архангельска Игорь Годзиш, подчеркнув, что судьбу домов решит суд.

«При строительстве домов нарушены правила пожарной безопасности, они слишком близко друг к другу расположены. В случае если суд решит, что стройка нарушает закон, придется дома сносить. Возможно, это будет делать муниципалитет», - отметил Годзиш. Градоначальник подчеркнул, что земля останется в ведении МО, и ее будут использовать для строительства социальных домов.

Журналистов интересовал вопрос: почему нынешней городской власти приходится исправлять косяки своих предшественников? Ранее аналогичная история была с терминалами на МРВ, строительство которых суд признал незаконным. Правда, в истории с терминалами есть одно «но», по словам Игоря Годзиша – туда не тратились деньги из бюджета. В отличие от стройки на Доковской.

Напомним, строительство четырех домов на Доковской в Исакогорском округе Архангельска началось в марте 2011 года, когда мэром города еще был Виктор Павленко. Муниципальный контракт был подписан с питерской фирмой «Импера-Нова». В эту стройку из Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов было вложено более 120 миллионов рублей. Были поставлены сроки – шесть месяцев, однако они были сорваны. Был найден и «стрелочник» - экс-начальник отдела строительства мэрии Архангельска Михаил Петухов. Его признали виновным, но амнистировали в честь 70-летия Великой Победы.