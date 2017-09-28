Спасатели эвакуировали больного с острова Мудьюг

Сегодня в 2 часа ночи от диспетчера станции скорой помощи спасателям поступил срочный вызов: на острове Мудьюг в Двинском заливе Белого моря нужна срочная помощь рыбаку. Мужчина жаловался на сильные боли в животе.

Вместе с медицинской бригадой скорой помощи дежурная смена вышла в сторону Мудьюга на катере. Стоит отметить, что ночью на акватории не видно абсолютно ничего, и ориентироваться в основном приходится по навигатору. Несмотря на сложности ночного перехода, спасатели вышли точно к указанным координатам на острове.

Пострадавшего осмотрели врачи и оказали необходимую медицинскую помощь. Было принято решение о срочной госпитализации мужчины в лечебное учреждение с подозрением на острый панкреатит. К 6 утра пациента привезли вместе с медиками на базу МЧС России в Маймаксанском округе, где пациента и врачей ожидала машина «скорой помощи», - сообщает портал "Безопасность АО".