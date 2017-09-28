Новости дня

Спасатели эвакуировали больного с острова Мудьюг

Дома на Доковской могут снести

Живем как в Москве - без «северных»

Архангельские ветераны приняли участие в турнире по игре в шашки

Мобильная версия 16+

Пятница, 13 октября, 15:06

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/13/53424.html

Общество

Архангельские ветераны приняли участие в турнире по игре в шашки

Архангельские ветераны приняли участие в турнире по игре в шашки
Фото пресс-службы администрации Архангельска
В Архангельском городском культурном Центре прошел очередной городской турнир по игре в шашки, посвященный «Дню пожилого человека».

- Возраст и проблемы со здоровьем дают о себе знать, поэтому люди преклонного возраста полюбили интеллектуальные игры. На шахматно-шашечных турнирах очень часто видишь людей преклонного возраста, которым с большим трудом дается каждый шаг, но они идут на встречу с «боевыми друзьями», превозмогая боль, и все проблемы уходят на второй план. На турнире царит особый спортивный азарт, настоящий боевой дух и особое единение, - отметила активистка женсовета Светлана Романова. 

Это не просто турниры - это встречи, общение, это здоровье и серьезное спортивное соревнование. С 2009 года при Архангельском городском Совете ветеранов успешно работает шахматно-шашечный клуб "Белая ладья и шашечка" под руководством Людмилы Петровны Водомеровой. Благодаря ей турниры стали плановыми и традиционными, всегда приурочены памятным датам и праздничным дням. Людмила Петровна, как творческий человек, всегда красиво и очень уважительно приветствует ветеранов, что помогает им настроиться на игру и снять лишнее волнение.

Игра на командное первенство проводится по швейцарской системе, всего в турнире приняло участие десять команд, восемь окружных и две команды от СМП и МВД, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска. 

Призовые места распределились так:

  • 1 место – команда ветеранов Варавино-Фактория 16,5 очков (капитан- Валентина Азеева)
  • 2 место - команда ветеранов Октябрьского округа 15,5 очков (капитан- Галина Кононова)
  • 3 место - команда ветеранов Ломоносовского округа 15 очков (капитан- Валентина Кузнецова)
  • 4 почетное место у команды ветеранов из Соломбалы
  • 5 место у ветеранов из Майской горки.
Сегодня 13:49

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Дома на Доковской могут снестиСегодня 14:43

Следком проверит информацию о смерти жительницы Поморья после укола обезболивающегоСегодня 13:41

Глава Архангельска про отношения с "транспортным лобби": это не войнаСегодня 10:44
2 комментария

13 октября в Поморье пройдёт небольшой дождьСегодня 08:50
1 комментарий

Игорь Годзиш: мне стыдно за покосившиеся домаВчера 19:23
7 комментариев

Реклама
Общество

Спасатели эвакуировали больного с острова МудьюгСегодня 14:48

Дома на Доковской могут снестиСегодня 14:43

В Ломоносовском округе Архангельска ликвидируют незаконную рекламуСегодня 13:01

Стали известны предварительные даты закрытия навигации на осень 2017 годаСегодня 12:15

Урожай картофеля в Поморье продлится до конца октябряСегодня 11:34

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Архангельск на прошлой неделе вновь остался без воды из-за ремонтных работ "Водоканала". Кто виноват, что город периодически обезвожен?
Результаты
Новости рубрик

Спасатели эвакуировали больного с острова Мудьюг

Дома на Доковской могут снести

В Ломоносовском округе Архангельска ликвидируют незаконную рекламу

Стали известны предварительные даты закрытия навигации на осень 2017 года

Живем как в Москве - без «северных»

В Архангельске продолжает работу горячая линия "Ростелекома" по борьбе с хищениями кабеля

«Будьте профессионалами и реализуйте свой потенциал в родном регионе» – Иван Кулявцев

Молодые предприниматели приглашаются на встречу в Мирном

Молодежь Архангельска приняла участие в соревнованиях «Северная широта»

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Следком проверит информацию о смерти жительницы Поморья после укола обезболивающего

В Северодвинске по вине пьяного водителя столкнулись два автомобиля

В Ленском районе мужчина забил собутыльника до смерти

В Поморье за сутки задержали двух граждан, скрывающихся от отбывания наказания

17-летний житель Котласа в потасовке получил битой по голове

В Архангельске открылся турнир по боксу "Памяти наших учителей посвящается!"

Спортсмены из города бумажников приняли участие в "Кроссе лыжника - 2017"

В Вельске в рамках Специальной олимпиады прошли соревнования по бочче

«Водник» спустя восемь лет вернулся в Швецию

Теннисисты Поморья выиграли три медали на турнире «Топ 24»

Владимир Познер встретился с архангельскими зрителями

В Архангельск приедет с концертом джазовая певица из США

Артисты Северного хора отправятся на фестиваль в город Грозный

В Архангельске пройдёт семейный фестиваль «Талантливы вместе»

В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru