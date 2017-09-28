Архангельские ветераны приняли участие в турнире по игре в шашки

- Возраст и проблемы со здоровьем дают о себе знать, поэтому люди преклонного возраста полюбили интеллектуальные игры. На шахматно-шашечных турнирах очень часто видишь людей преклонного возраста, которым с большим трудом дается каждый шаг, но они идут на встречу с «боевыми друзьями», превозмогая боль, и все проблемы уходят на второй план. На турнире царит особый спортивный азарт, настоящий боевой дух и особое единение, - отметила активистка женсовета Светлана Романова.
Это не просто турниры - это встречи, общение, это здоровье и серьезное спортивное соревнование. С 2009 года при Архангельском городском Совете ветеранов успешно работает шахматно-шашечный клуб "Белая ладья и шашечка" под руководством Людмилы Петровны Водомеровой. Благодаря ей турниры стали плановыми и традиционными, всегда приурочены памятным датам и праздничным дням. Людмила Петровна, как творческий человек, всегда красиво и очень уважительно приветствует ветеранов, что помогает им настроиться на игру и снять лишнее волнение.
Игра на командное первенство проводится по швейцарской системе, всего в турнире приняло участие десять команд, восемь окружных и две команды от СМП и МВД, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.
Призовые места распределились так:
- 1 место – команда ветеранов Варавино-Фактория 16,5 очков (капитан- Валентина Азеева)
- 2 место - команда ветеранов Октябрьского округа 15,5 очков (капитан- Галина Кононова)
- 3 место - команда ветеранов Ломоносовского округа 15 очков (капитан- Валентина Кузнецова)
- 4 почетное место у команды ветеранов из Соломбалы
- 5 место у ветеранов из Майской горки.