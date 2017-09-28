Архангельские ветераны приняли участие в турнире по игре в шашки

В Архангельском городском культурном Центре прошел очередной городской турнир по игре в шашки, посвященный «Дню пожилого человека».

- Возраст и проблемы со здоровьем дают о себе знать, поэтому люди преклонного возраста полюбили интеллектуальные игры. На шахматно-шашечных турнирах очень часто видишь людей преклонного возраста, которым с большим трудом дается каждый шаг, но они идут на встречу с «боевыми друзьями», превозмогая боль, и все проблемы уходят на второй план. На турнире царит особый спортивный азарт, настоящий боевой дух и особое единение, - отметила активистка женсовета Светлана Романова.

Это не просто турниры - это встречи, общение, это здоровье и серьезное спортивное соревнование. С 2009 года при Архангельском городском Совете ветеранов успешно работает шахматно-шашечный клуб "Белая ладья и шашечка" под руководством Людмилы Петровны Водомеровой. Благодаря ей турниры стали плановыми и традиционными, всегда приурочены памятным датам и праздничным дням. Людмила Петровна, как творческий человек, всегда красиво и очень уважительно приветствует ветеранов, что помогает им настроиться на игру и снять лишнее волнение.

Игра на командное первенство проводится по швейцарской системе, всего в турнире приняло участие десять команд, восемь окружных и две команды от СМП и МВД, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

Призовые места распределились так: