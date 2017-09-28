Урожай картофеля в Поморье продлится до конца октября

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, специалисты ведомства и представители СМИ побывали в ФГУП «Холмогорское». Главная задача – проверить, как предприятие проводит картофелеуборочную кампанию.

В этом году из-за погодных условий посевная началась на месяц позже обычных сроков. Дальнейшее переувлажнение почвы потребовало принятия экстренных мер. В августе на территории региона был введен режим ЧС, который продолжает действовать до сих пор.

Кормоуборочная кампания завершилась в третьей декаде сентября. По словам Ирины Бажановой, заготовленных кормов хватит на всю зиму.

На сегодняшний день главным вопросом аграрной повестки стала уборка картофеля.

— Площадь, подлежащая уборке, превышает 1200 гектаров, – сообщила министр. – Точно так же, как посевная, уборка началась на месяц позже намеченного срока. Но уже на более чем 800 гектарах картофель собран. В среднем с одного гектара получен 91 центнер.

Одним из главных направлений работы предприятия является выращивание элитного семенного картофеля, который стал визитной карточкой аграрного сектора региона и пользуется большим спросом не только в Архангельской области, но и за её пределами, - сообщает пресс-служба правительства области.

Выращивать такой элитарный продукт возможно благодаря уникальным природным условиям на территории от Холмогорского до Шенкурского района.

— Мы выращиваем более 30 сортов элитного семенного картофеля. Из них около десяти реализуем в больших объёмах в ряде российских регионов, – рассказал руководитель ФГУП «Холмогорское» Александр Юрин.

Представители министерства и СМИ осмотрели лабораторию, овощехранилище и картофельные поля ФГУП «Холмогорское». Площадь территории составляет 60 гектаров.

— Картофель убран на 15 гектарах, – продолжает Александр Юрин. – Техники и людей у нас достаточно. Завершить уборку мы планируем к концу октября. Это для нас оптимальный период с учётом того, что посев в этом году мы провели только к 6 июля.

На сегодняшний день урожайность собранного картофеля у ФГУП «Холмогорское» значительно выше, чем средний показатель по области. Здесь с одного гектара получено 150 центнеров.

В завершение поездки Ирина Бажанова подчеркнула: мониторинг ситуации будет по-прежнему проводиться в ежедневном режиме. Также запланированы очередные выезды специалистов министерства в районы области.

— Картофелеуборочная кампания в регионе продлится до конца октября. По прогнозам, в этот период ожидаются плюсовые температуры. Перед министерством стоят две главные задачи: принять все возможные меры для сохранения урожая, а также продолжить взаимодействие с Минсельхозом России по решению вопроса о возмещении из федерального бюджета убытков, понесённых предприятиями региона в связи с неблагоприятными погодными условиями, – заключила Ирина Бажанова.