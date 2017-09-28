Глава Архангельска про отношения с "транспортным лобби": это не война

Глава Архангельска Игорь Годзиш планирует довести транспортную реформу в городе до конца. "Я знал, что будет трудно, но мы не намерены останавливаться. Будут споры, суды, но наша цель - низкопольные комфортабельные автобусы и улучшение сервиса перевозок".

Напомним, минувшим летом градоначальник трижды прокатился на общественном транспорте Архангельска, причем дважды - инкогнито на маршрутах № 60 и 44. Свои выводы он уже сделал.

"Я прокатился, чтобы самому убедиться в том, о чем мне ранее рассказывали. Мне говорили: ты посмотри сам, какой там сервис. Теперь я знаю. Но, если говорить об отношениях перевозчиков и администрации города, то это не война, а диалог. Да, иногда мы спорим. Я убежден, что наши бизнесмены имеют неплохую прибыль при существующих правилах игры и ничего не хотят менять. Но наш город, пожалуй, единственный в стране, где перевозки осуществляются таким способом. И это неправильно", - подчеркнул Годзиш.

Градоначальника пока смущает и повышение тарифа до 25 рублей на проезд. По его мнению, тариф должен быть обоснованным. "Перевозчики должны выполнить возложенные обязательства по замене автопарка. После этого будем разговаривать об увеличении тарифа. Может быть, они и 25 рублей не смогут обосновать", - отметил глава Архангельска.

Стоит отметить, что предложенная Годзишем транспортная реформа сразу же вызвала недовольство перевозчиков. Те буквально заявили, что город может оказаться в транспортном коллапсе из-за сокращения маршрутов. Также возникло мнение, что местный бизнес может быть вытеснен с этого рынка "заезжими коммерсантами". «Мы добиваемся того, чтобы власть услышала местных, архангельских перевозчиков. Да, у нас есть плохие перевозчики, от которых надо избавляться. Но есть и хорошие, поэтому нельзя всех грести под одну гребенку. Власти надо понимать на кого она ориентируется – на местных перевозчиков или на кого-то извне. Перевозчикам важна уверенность в завтрашнем дне, осознание того, что им дадут нормально доработать прописанный в договоре срок. А также прозрачный и понятный механизм тарифного регулирования. Тогда можно говорить об обновлении подвижного состава», - говорил летом глава ассоциации автотранспортников Андрей Попов.