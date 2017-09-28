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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/13/53414.html

Общество

Архангельскую систему водоснабжения может реконструировать сторонняя фирма

Архангельскую систему водоснабжения может реконструировать сторонняя фирма
11 октября в адрес администрации Архангельска поступило предложение о концессии МУП «Водоканал». Об этом сообщил на встрече с редакторами региональных СМИ глава города Игорь Годзиш.


Концессионер это фирма которая за свои средства реконструирует систему водоснабжения областного центра, а потом станет её владельцем. Возможно, для Водоканала концессионером станет дочернее предприятие группы компаний «Росводоконал». 

Игорь Годзиш подчеркнул, что документы будут внимательно рассмотрены, после чего администрация объявит открытую конкурсную процедуру длиной в 45 дней. Именно такой механизм предусмотрен по частной концессионной инициативе, - сообщает "Регион 29".

Участникам конкурса предстоит выполнить условия утвержденной инвестиционной программы «Водоканала» на 2017–2020 годы, главные из которых — снижение потерь воды до 20 процентов (сейчас они составляют 56 процентов), пятикратное улучшение качества воды, трёхкратное уменьшение показателей аварийности, снижение на 25 процентов расходов предприятия. Напомним, что в настоящее время по большинству показателей «Водоканал» является худшим на Северо-Западе страны. Победителем конкурса станет компания,  готовая выполнить эти требования и предложившая при этом наименьший тариф.

Всего за четыре года реализации инвестпрограммы планируется привести в порядок всю систему водоснабжения и водоотведения города. Концессионеру также придётся погасить имеющуюся задолженность (порядка 1,5 миллиарда рублей) перед поставщиками ресурсов и подрядчиками и вывести предприятие на безубыточную деятельность и получение прибыли. Полностью рассчитаться с кредиторами планируется в течение 11 лет.

По оценкам главы Архангельска, в самом конкурсе из-за жестких требований и огромных инвестиций  смогут принять участие «еще максимум 2-3 компании».

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