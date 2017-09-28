В Кенозерье начались занятия в школьных лесничествах

В Плесецком секторе на занятиях в Вершинино под началом Екатерины Лазуриной, руководителя школьного лесничества, дети занимались проектной деятельностью по химии – изучали свойства воды.

«Наша учеба несла экспериментальный характер. Школьники учились ставить цели, задачи, планировали свои действия. Исследование воды являлось примером того, как правильно оформлять научную работу, делать выводы и научно доказывать свою точку зрения, пусть она и может быть ошибочной. На протяжении сентября у нас было четыре урока», - рассказала Екатерина Лазурина.

В ходе работ дети научились пользоваться весами, вести лабораторные записи, вычислять погрешности в измерениях. Конечно, не обошлось и без инструктажа по технике безопасности. Было и домашнее задание - простые эксперименты в быту на проверку реакции воды с зеленкой, йодом, крахмалом, марганцовкой. Юных исследователей также интересовали органолептические показатели воды и сравнение образцов из озера и колонки.

В Усть-Поче же сентябрь для юных лесников ознаменовался не наукой, но праздничным мероприятием. На Дне работников леса молодежь, которую возглавила Елизавета Нечаева-Аникиева, поздравляла государственных инспекторов, те же в ответ провели для детей практические занятия.

Ученики из Каргопольского сектора, а точнее из Морщихинской в октябре под надзором Евгении Боголеповой изучали типологию рубок леса, узнали, что такое лесосека и делянка. Кроме того, они еще раз изучили Декларацию прав леса, что была подготовлена на Ассамблее школьных лесничеств.

А в это время в «Онежском Поморье»…

Курируемые Марией Каториной дети из Летней Золотицы 29 сентября с лесником Василием Каториным делали рамку для Уголка школьного лесничества. В этом занятии приняли участие даже девочки, и по отзывам, оно всем очень понравилось.

Уже в октябре, седьмого числа, школьников с третий по девятый класс ждало путешествие на каракате и квадроциклах к озеру Павлово, где они помогали госинспекторам Ивану Назарову и Виталию Лебедеву, лаборанту-исследователю Александру Самойлову делать порхалища для птиц. Ребята опять же остались очень довольными.

В Лопшеньге и Яреньге для участников лесничества, что возглавляет Эльвира Федотова, была организована прошедшая в конце сентября спортивно-игровая программа «Туристическая полоса». Школьников, разделенных на две команды, ждали два этапа – интеллектуальный и спортивный.

На первом из них ребята распределяли обязанности в походе (капитан, завхоз, костровой, кок, медик), и выполняли задания по каждой из должностей (ориентирование, сбор вещей для похода, сбор съедобных ягод и грибов, виды костров, первая медицинская помощь, экология в походе). На втором этапе команды должны были пройти различные препятствия: прыжки по кочкам, переправа через реку, переправа через пропасть.

Кроме того, с 18 по 24 сентября активисты лесничества на пришкольном участке и в Лопшеньге собирали рябину для зимней подкормки птиц. Ягоды будут засушены, а зимой уже будут использованы по назначению.

Отметим, что и ученики Школы юного экскурсовода тоже не сидят без дела. Второго октября в Морщихинской прошло занятие, на котором Валерия Куликова рассказала о своем визите на Международный слет Друзей заповедных островов, что прошел в Абакане.

В свою очередь, в Вершинино подопечные Юлии Бромберг, руководителя Школы юного экскурсовода, заслушали сообщении Сабины Подосёновой, также посвященное ее визиту в Абакан. Речь в презентации шла о Российском движении школьников, интерактивных квестах, играх и флешмобах на экологическую тему, опыте других национальных парков по организации Школ юных экскурсоводов.