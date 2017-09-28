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Пятница, 13 октября, 15:06

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/13/53410.html

Общество

13 октября в Поморье пройдёт небольшой дождь

13 октября в Поморье пройдёт небольшой дождь
В Поморье сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +3,+8°.

В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, туман. Ветер юго-восточный, с переходом днем на восточный и северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, при прояснениях до -9°; днем 0,+5°, - сообщает Северное УГМС. 

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Эсквайр, сегодня 11:43

ЗАМЕТКИ ОРНИТОЛОГА - зарывшись носом в будни, окрестный народ не видит, не слышит, не чует, не знает, как несколько дней и ночей кряду летят и летят на юг, в теплые края перелетные птицы, таща за собой престарелых родителей, увечных, сирых, больных. Правда, только до первого не поддающегося преодолению утомления… а дальше их ждет печальная судьба Серой Шейки… Увы, dura lex, sed lex!! ****** https://www.youtube.com/watch?v=mlXacKuZhg8 ****** (на следующей неделе ожидается первый снег!)

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