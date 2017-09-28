Игорь Годзиш: мне стыдно за покосившиеся дома

Сегодня глава Архангельска Игорь Годзиш провел традиционную встречу с редакторами СМИ. Вопросы были все о том же, наболевшем: ветхом жилье, "пазиках" и тарифах, "Водоканале", городской грязи и отсутствии парков и скверов.

"Каждый день, когда я выхожу из дома и вижу покосившиеся ветхие дома, мне становится стыдно. И почему за это не стыдно частникам, нашему бизнесу? Да, придет время и деревянный Архангельск уйдет в прошлое. Но сейчас картина не радует, к сожалению", - поделился эмоциями Игорь Викторович. По мнению главы, архангельский бизнес пока не так сильно вкладывается в развитие городской среды. "Я недавно был в Казани и меня приятно поразил тот факт, что муниципалитет и бизнес работают 50 на 50, когда что-то делается для города. У нас такого пока нет, но есть небольшие подвижки со стороны крупных компаний".

Говоря о перспективах Архангельска, Годзиш отметил, что видит их и не планирует, по примеру многих, уезжать в более "комфортные" города. "Много проблем есть и их надо решать. Я долгие годы жил в Северодвинске, но я бы не стал сравнивать эти два города. У Северодвинска было тяжелое время, я его пережил. Никому такого не пожелаю (имеется в виду снижение оборонного заказа, повлекшее за собой безработицу и бедность в середине-конце 90-х-ред.) С 2012 года я живу в Архангельске и мне здесь нравится".

Годзиш отметил, что считает важным участие архангелогородцев в жизни родного города. "Хочу, чтобы наши горожане были инициативными при обсуждении комфортной городской среды. Без участия общества мы, власть, не справимся. Это касается вопросов транспорта, благоустройства и многого другого".