В Архангельске могут построить новый городской цирк

Глава города Игорь Годзиш рассказал об инициативе строительства на месте старого здания цирка универсального культурного объекта, который использовался бы как площадка для цирковых представлений, концертов, спектаклей, музыкальных мероприятий. По словам Игоря Годзиша, проведены предварительные переговоры с Росгосцирком, найден инвестор, выразивший готовность реализовать этот проект.
Для реализации проекта необходимо оформить его как инвестиционный, добиться передачи земельного участка под зданием, который находится в собственности Архангельского государственного цирка – филиала Росгосцирка, и объединить его с прилегающим участком. Эта территория принадлежит области.
Напомним, попытки восстановления цирка предпринимались неоднократно, в том числе этот вопрос поднимался на встрече губернатора Игоря Орлова с генеральным директором Росгосцирка Александром Калмыковым.
Сегодня при условии поиска совместных решений и реализации инвестпроекта можно было бы вдохнуть жизнь в замечательную идею возрождения цирка, столь любимого северянами.
Напомним, архангельский цирк был построен в 1962 году. Здание было возведено в соответствии с уникальными проектными решениями 50-х годов без системы отопления и предназначалось для эксплуатации только летом. В связи с отсутствием системы отопления, канализации, отвода грунтовых вод и нарушения при строительстве системы кровли здание пришло в аварийное состояние и в октябре 1989 года было закрыто как не отвечающее современным техническим, пожарным, санитарным и технологическим нормам, - сообщает пресс-служба правительства области.
…а НУЖЕН ЛИ ОН в Архангельске, цирк-от?? Хорошо ли подумали?.. ведь очевидно, что это устаревший вид развлечений, как говорится, новое - время новые песни… Кануло в Лету время наивных людей, которые рады были обманываться и которых поэтому с легкостью дурачили клоуны и говорящие медведи. Или может быть в Архангельске есть цирковое училище? Скоро закончится и век всем надоевшей попсы, и все это сонмище "легендарных" небритых рож с дурными голосами исчезнет из нашей жизни как сон, как утренний туман. На кой хрен нужно будет это здание, построенное по СПЕЦпроекту под цирковые представления? а для спектаклей и концертов разве мало шикарного драмтеатра и еще нескольких достойных площадок? вот сколько вопросов. Кто-нибудь пытался на них ответить и посмотреть дальше своего носа? а может типа референдум?
Водили ребёнка в цирк, который к нам приезжал около Макси, естественно, у него остались незабываемые впечатления. Когда гуляем часто спрашивает про старое здание цирка, надеюсь, что его вернут))
По мне дак лучше разобрать здание цирка и дело с концом, а если и строить новый, то где-нибудь за чертами центра города