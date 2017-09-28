На Ширшиме высадился экологический десант

Здесь прошли сразу две просветительские акции: в них участвовали педагоги и студенты Северодвинского техникума электромонтажа и связи.

Акция «Экологическая этика туриста» заключалась в том, чтобы убрать мусор, скопившийся на берегу за лето. Сначала ребята установили информационный аншлаг, который самостоятельно сделали с расчётом, что надпись остановит безответственное поведение: «Водоохранная зона! Мусорить запрещено! Штраф - 5000 рублей».

- Любители пикников приезжают в лес, оставляя после себя горы мусора. Во время рейдов наши сотрудники делают им замечания, а в ответ слышат: «Это не мы!», - рассказал директор Северодвинского лесничества Андрей Красильников.Упаковка от продуктов, стеклянная и пластиковая тара, бумага и даже проволока - участники акции собрали тридцать 50-литровых мешков мусора. Ещё на берегу обнаружились многочисленные следы костров, многие - на корнях сосен, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска. - Это - нарушение. Разводить костры можно только на открытых местах, - подчеркнул Андрей Красильников.

Закончив уборку, студенты взялись за лопаты. Они посадили 20 сосенок-четырёхлеток, предоставленных лесничеством. Так завершилась акция «Живи, лес!».

- Сегодня мы смогли взять с собой только 13 человек, но желающих было значительно больше. Мы активно участвуем и в других мероприятиях отдела экологии, а с лесничеством сотрудничаем уже да года, - рассказала преподаватель биологии Галина Разенкова.

- Во время акция ребята увидели, что река и лес - живые, взаимосвязанные экосистемы. Мусор разлагается в земле и воде, отравляет среду, делая её непригодной для обитания. Очень важно увозить его с собой. Студенты техникума - наши помощники, и они ответственно относятся к окружающей среде, - отметила начальник отдела экологии и природопользования Лилия Элимелах.