Поморские кадеты стали призёрами форума «За честь Отчизны»

В национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» прошла кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». Призёрами этого форума стали воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Н.Г. Кузнецова.

Программа состязаний включала в себя презентацию делегаций, смотр-конкурс строя и песни, военно-спортивную игру «Ураган», соревнования по стрельбе, кросс, бег и плавание. Также в рамках турнира состоялся конкурс знатоков военной истории.

Вне общего зачета прошли спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шашкам, шахматам и творческие конкурсные программы.

По итогам выступлений всех команд кадетских корпусов и кадетских училищ третье призовое место было присуждено команде «Доблесть», которая представляла Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

В сборной архангельских кадет есть победители в личных зачетах. Так, Игорь Фефилатьев оказался быстрее всех в беге на дистанции 1000 метров. Георгий Беседин стал победителем в конкурсе «Знание военной истории». Анастасия Фильченко и Эльдар Перевалов были признаны лучшими танцорами на кадетском балу. Темирхан Хамитханов завоевал сердца публики и судей на конкурсе «Художественного слова».

Добавим, что в рамках кадетской смены юные северяне прошли курс оздоровления.