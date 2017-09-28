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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/12/53396.html

Общество

В Архангельске установят памятный камень в честь городов воинской славы

В Архангельске установят памятный камень в честь городов воинской славы
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Новый объект дополнит аллею на нижней набережной Северной Двины вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы».

Напомним, 45 кустов сирени - по числу городов, удостоенных почетного звания-  высадили на набережной делегаты VII съезда Союза городов воинской славы, прошедшего в Архангельске в конце июня 2017 года.

Крупный беломорский гранитный валун был доставлен на архангельское производство около трех недель назад. Камень был очищен специальными растворами. После чего начальник участка цеха камнеобработки Виталий Рогушин приступил к кропотливой работе по высечению специальной ниши под плиту, на которую нанесены названия 45 городов воинской славы. Весь труд – надрезы и сколы выполняются вручную. Остались лишь незначительные детали, а затем камень будет обработан специальным веществом – усилителем цветности. 

На плите помимо названий городов также можно увидеть элемент брендбука столицы Поморья – графический символ Архангельска – города воинской славы, который в дальнейшем будет использоваться в информационных материалах и полиграфической продукции. 

25 октября в вечернее время состоится торжественная церемония открытия памятного камня на набережной. Приглашаются все горожане, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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