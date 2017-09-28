Воспитанники колонии отремонтировали качели для детсадовцев

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии в поселке Талаги благоустраивают территорию поселкового детского сада № 16.

Несовершеннолетние, проживающие в центре социально-трудовой реабилитации при АВК, не в первый раз выезжают за пределы колонии с целью оказания помощи. Такая шефская помощь организована в рамках программы по благоустройству территории муниципального образования «Талажское» не только сотрудниками, но и воспитанниками подразделения. В этот раз подростки отремонтировали песочницы, качели и забор дошкольного учреждения.



Также в ближайшее время запланированы работы по оказанию помощи ветеранам. Как отмечают сотрудники, такие выезды благоприятно сказываются на поведении воспитанников, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

- Мы стараемся привлекать ребят к подобным мероприятиям, чтобы заложить у них основные ценности – помощь детям и пожилым людям. Это важно для их будущей жизни, - прокомментировал начальник ФКУ АВК УФСИН России по Архангельской области Денис Скородумов.