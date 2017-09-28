В Архангельске определят лучшего спортсмена Поморья 2017 года

Агентство по спорту Архангельской области объявляет конкурс «Спортивная звезда Беломорья», целью которого является определение лучших спортсменов и тренеров региона.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом этапе состоится приём документов участников конкурса от учреждений и организаций Архангельской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. Приём и подготовку документов осуществляет региональный центр спортивной подготовки «Поморье».

На втором этапе документы участников конкурса будут рассмотрены комиссией, которая и определит победителей во всех номинациях. Организацию и проведение второго этапа конкурса осуществляет отдел развития физической культуры и спорта агентства по спорту Поморья.

Напомним, лучшим спортсменом 2016 года в Архангельской области стала Дарья Вдовина.