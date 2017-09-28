В НАО также облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с, местами по побережью порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, при прояснениях до -7°; днем 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 12 октября, 18:55
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/12/53390.html
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12 октября в Поморье ожидается небольшой дождь
В четверг в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +3,+8°.
В НАО также облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с, местами по побережью порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, при прояснениях до -7°; днем 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
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