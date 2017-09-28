На Северной Двине началась съемка плавучих ограждений

Два катера, занимающиеся обеспечением навигационной обстановки, получили задание – приступить к съемке плавучего ограждения на фарватерах.

Первый, лоцмейстерское судно «Вавчуга», принадлежащее Архангельскому филиалу предприятия «Росморпорт», уходит в море. Его курс проложен к берегам Карелии, в Беломорск. Экипаж катера будет работать на подходном фарватере порта. Администрация Беломоро-Балтийского канала объявила, что проход судов здесь закроют уже через неделю. Затем «Вавчуга» займется съемкой средств навигационного ограждения на подходах к порту Онега. И в последнюю очередь – на Соловках.

Второй, путейский катер «Фазан» работает под флагом управления «Севводпуть» и его маршрут лежит в более спокойной речной глади, вверх по Северной Двине. Но труд речников-путейцев нельзя назвать легким и спокойным; на их обслуживании находятся полторы тысячи километров основного и вспомогательных фарватеров внутренних водных путей Архангельской области, - сообщает портал "Правда Севера".