В это время на объекте будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию устройств заграждения, - сообщает комитет ЖКХ, транспорта и связи.
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Среда, 11 октября, 20:29
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/11/53384.html
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В Северодвинске ограничат движение по ж/д переезду на проспекте Морском
12 октября с 0.00 до 4.00 движение по железнодорожному переезду на проспекте Морском будет закрыто.
В это время на объекте будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию устройств заграждения, - сообщает комитет ЖКХ, транспорта и связи.
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