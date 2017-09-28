Ситуация с тлением бытовых отходов под Северодвинском нормализовалась

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Северодвинска Юрий Козлов, который утром 11 октября проинспектировал свалку вместе с председателем комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаилом Тарасовым.

- Ситуация на полигоне стабилизирована: распространения тления нет, идёт локализация загорания. Помимо областной КЧС мы обратились к компании «ТГК-2», уже договорились, что она предоставит дополнительный бульдозер, который «заступит» на объект сегодня, - подчеркнул Юрий Козлов.

Он добавил, что правительство Архангельской области также не осталось в стороне от происходящего в городе корабелов.

- Мы благодарны региональным властям, которые намерены из своего резерва направить в место тления еще две дополнительные единицы спецтехники. Поскольку обе машины идут из Пинежского района, задействовать их мы сможем с завтрашнего утра, - заключил Юрий Козлов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.