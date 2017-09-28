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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/11/53382.html

Общество, Экономика

В Архангельской области объявлен конкурс «Молодой предприниматель России»

В Архангельской области объявлен конкурс «Молодой предприниматель России»
Конкурс является частью федеральной программы «Ты — предприниматель», мероприятия которой в этом году начнутся 14 октября в СГМУ с бизнес-выходных «Динамичный старт».

«Молодой предприниматель России» - конкурс федерального масштаба, который призван развивать малый бизнес и популяризовать предпринимательство среди молодёжи. В список награждённых попадут самые талантливые молодые бизнесмены региона.

Чтобы стать участником, нужно соответствовать определённым требованиям. Первое — возраст до 30 лет (включительно). Второе — заявитель должен быть индивидуальным предпринимателем, учредителем или соучредителем юридического лица.

Это юридическое лицо должно соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства согласно ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При этом доля потенциального участника в уставном капитале должна составлять не менее 50 процентов.

Заявки по следующим номинациям принимаются до 31 октября 2017 года: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года», «Личный вклад года».

Победители регионального конкурса будут выдвинуты на федеральный этап, а победитель номинации «Работодатель года» будет направлен на обучение в Федеральный центр повышения квалификации «Русская Школа Управления» на тематический пятидневный курс с предоставлением перелёта и проживания.

Заявки принимаются по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий 65, офис 410. Контактный телефон: 477 160. Заявку также можно отправить по электронной почте - predprinimatel29@yandex.ru

Жюри конкурса определит победителей к 30 ноября 2017 года.  

Константин Журавлёв, Сегодня 14:23

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