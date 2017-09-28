На осенние каникулы архангельские школьники отправятся в оздоровительные лагеря

С 16 октября начинается прием документов на получение сертификатов на отдых школьников в детских оздоровительных лагерях в период осенних каникул.

Документы принимаются до 31 октября. Сертификаты действительны в учреждениях, включенных в перечень, который опубликован на сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, а также на сайте администрации.

Для получения сертификата на отдых родителям или законным представителям необходимо обращаться в отделы по округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства городской администрации.

Для получения сертификатов требуются заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копия паспорта родителя, документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на территории Архангельской области сроком не менее 6 месяцев, документ об обучении ребенка, при необходимости – документы, подтверждающие категорию семьи.

Механизм получения сертификата на оплату путевки: родитель выбирает лагерь в перечне, бронирует путевку, собирает необходимые документы и обращается с заявлением в отдел по вопросам семьи, опеки и попечительства. После получения сертификата в течение 10 календарных дней обращается к организатору отдыха для заключения договора на оказание услуг по отдыху детей и оплачивает оставшуюся часть стоимости путевки (проезда, сопровождения) за вычетом суммы, указанной в сертификате.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск» по телефонам (8182) 607-528, 607-172.