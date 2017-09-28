Делегация Архангельской области отправится на фестиваль молодежи в Сочи

С 14 по 22 октября в Сочи состоится масштабное событие этого года – XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В состав делегации Архангельской области включены 74 участника, а также более 100 волонтеров. Сегодня они отправляются в Сочи.

—Архангельской молодежи есть чем гордиться: благодаря достижениям наших ребят на федеральных и межрегиональных площадках, благодаря активности наших волонтеров национальным подготовительным комитетом фестиваля было принято решение об увеличении квоты для делегации Архангельской области практически в два раза, – рассказал начальник регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев.

По словам руководителя делегации Екатерины Кондратьевой, все участники молодежной команды Поморья, а это представители Архангельска, Северодвинска, Котласа, Новодвинска, Устьянского и Вилегодского районов, прошли конкурсный отбор и нацелены на активное участие в фестивале.

—Миссия фестиваля – консолидировать молодежное сообщество, создать уникальные площадки межнационального и межкультурного взаимодействия и с этими задачами наши ребята, уверена, успешно справятся, – сказала Екатерина Кондратьева.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов пройдёт выставка субъектов Российской Федерации. Архангельская область представляет на форуме птицу счастья, на полках-крыльях которой будут находиться разные атрибуты, связанные со спецификой нашей области, - сообщает пресс-служба правительства области.