В Поморье высадили первую клюквенную плантацию

В Холмогорском районе состоялась торжественная закладка первого чека будущей клюквенной плантации.

На торфяном месторождении «Дикое» на специально подготовленном участке болота фермеры высадили 50 тысяч так называемых маточных растений девяти запатентованных сортов «Клюквы болотной».

От них будут получать посадочный материал для дальнейшего развития плантации. Общая площадь клюквенных насаждений за несколько лет должна увеличиться до 500 гектаров, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил руководитель министерства природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин, сегодня наряду с традиционным видом лесопользования – заготовкой древесины, в регионе ведется работа, направленная на развитие охотничьих хозяйств, экологического туризма, заготовку пищевых лесных ресурсов, грибов и ягод, а также выращивание плодовых ягодных и декоративных растений.

По словам старшего научного сотрудника костромского филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная станция» Валерия Макеева, который является одним из авторов высаженных на плантации сортов, урожайность окультуренных растений при соблюдении требований агротехники более чем в десять раз превышает урожайность дикорастущих ягод.