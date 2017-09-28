В Архангельске появится Рябиновая аллея Сейчас на объекте работает бригада из десяти человек, им в помощь – спецтехника – два погрузчика. Продолжается монтаж бортового камня, параллельно с эти идёт подготовка основания под установку бордюра на следующих участках. С сегодняшнего дня начинается прокладка дренажной системы и врезка дождеприёмных колодцев, - сообщила пресс-служба городской администрации. Как сообщил генеральный директор подрядной организации ЗАО «Северная роза» Виталий Львов, работы идут с четким соблюдением установленных сроков. - К 25 октября планируем начать посадку рябины, а к концу месяца – завершить все работы, - отметил Виталий Львов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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