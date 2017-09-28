В Архангельске появится Рябиновая аллея

С сегодняшнего дня начинается прокладка дренажной системы и врезка дождеприёмных колодцев, - сообщила пресс-служба городской администрации.
Как сообщил генеральный директор подрядной организации ЗАО «Северная роза» Виталий Львов, работы идут с четким соблюдением установленных сроков.
- К 25 октября планируем начать посадку рябины, а к концу месяца – завершить все работы, - отметил Виталий Львов.
А где она будет?
…не только рябиновая, любые аллеи хорошИ: вишневые-грушевые, тенистые-прохладные, каштаново-сиреневые… Любые, кроме пожалуй тех, что из самодвижущихся колясок состоят - будь то мерсы, бмв, да хоть вожделенные лексусы… Это мертвые аллеи наших городов, искусственная среда обитания для мутантов. Автомобиль уже на самом деле не роскошь. Роскошь –аллеи. Больше аллей! хороших и разных… Зааллеим столицу Севера!