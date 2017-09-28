Улица Галушина будет перекрыта до 16 октября

В связи с увеличением сроков проведения ремонтных работ на водопроводной сети на участке улица Галушина 3 перекрытие обеих полос движения продлится до 8 часов 16 октября.

На период проведения работ движение автобусов городского пассажирского транспорта организовано следующим образом:

- по маршрутам № 5, № 5э, № 64 в направлении центра города: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Фёдора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Галушина – ул. Фёдора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту;

- по маршруту № 61 в направлении центра города: ул. Галушина – ул. Фёдора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Фёдора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту;

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта, - сообщает пресс-служба городской администрации.