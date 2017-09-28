В Вельске пройдут третьи Леонтьевские чтения

12-13 октября в Вельске пройдут чтения на тему «Общественное здоровье – комплексный подход к формированию единой профилактической среды».

В чтениях примут участие специалисты областных министерств и ведомств, администраций районов, научных, образовательных, спортивных и культурных организаций, объединений, средств массовой информации и общественности.

Во время Леонтьевских чтений состоятся пленарное заседание, районное родительское собрание, а также конференции, круглые столы, мастер-классы и конкурсы. Также запланировано награждение лауреатов премии 2017 года имени Петра Михайловича Леонтьевского – первого земского врача Вельского уезда.

По окончании пленарного заседания планируется посещение спортивных и образовательных учреждений, а также «изюминки» Вельского района и всей Архангельской области – Хорошевского коневодческого комплекса, который на следующий год отметит свой 75-летний юбилей, - сообщает министерство здравоохранения Архангельской области.